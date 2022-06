TSV 1860: Wird Ex-Löwe Torsten Fröhling der neue Co-Trainer von Michael Köllner?

Der Posten des Co-Trainers ist beim TSV 1860 weiter vakant. Einem Bericht zufolge, könnte nun Ex-Löwe Torsten Fröhling bei Sechzig anheuern.

München - "Wir suchen nach wie vor noch einen Co-Trainer", bestätigte Michael Köllner am Montag in einem Pressegespräch. Nun könnte der TSV 1860 bei der Suche nach einem neuen Assistenzcoach fündig geworden sein.

Laut einem Bericht der " " ist Ex-Löwe Torsten Fröhling wohl ein heißer Kandidat für den vakanten Posten bei den Giesingern. Der 55-Jährige hat bereits eine weiß-blaue Vergangenheit: Fröhling übernahm im Februar 2015 das Traineramt bei den Sechzgern, nachdem er zuvor eineinhalb Jahre Sechzigs zweite Mannschaft betreute. In einem packenden Saison-Finish führte er den damaligen Zweitligisten über die Relegation noch zum Klassenerhalt.

Rettete den TSV 1860 im Jahr 2015 vom Abstieg: Torsten Fröhling. © dpa

Nach seinem Löwen-Aus im November 2015 war Fröhling noch als Trainer von Wehen Wiesbaden aktiv, zuletzt coachte er die zweite Mannschaft von Schalke 04.

Köllner betonte, dass sich der Verein aktuell bezüglich eines Co-Trainers "in Gesprächen" befinde und "fleißig am basteln" sei. Zuletzt handelten sich die Löwen offenbar bereits eine Abfuhr von Bundesligist VfB Stuttgart ein. Das Werben um Wunschkandidat Nate Weiss, mit dem Köllner bereits in Nürnberg zusammen arbeitete, soll erfolglos geblieben sein.