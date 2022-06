Er soll schon in Giesing gewesen sein: Joseph Boyamba vor Wechsel zum TSV 1860?

Michael Köllner will noch zwei Spieler für die Offensive verpflichten. Im Fokus steht dabei offenbar auch Joseph Boyamba vom SV Waldhof Mannheim. Einem Bericht zufolge hat sich der Angreifer am Montag bereits das Trainingsgelände an der Grünwalder Straße zeigen lassen.

München - Kaum ein Drittligist war auf dem Transfermarkt bislang so umtriebig wie der TSV 1860. Schon jetzt haben die Löwen acht Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet, Trainer Michael Köllner wünscht sich zudem noch zwei weitere Offensivspieler.

Einer davon könnte Joseph Boyamba sein. Wie das Portal " " berichtet, war der 25-jährige Angreifer vom SV Waldhof Mannheim am Montag bereits an der Grünwalder Straße, um sich von Köllner das Trainingsgelände der Sechzger zeigen zu lassen. Ein Wechsel des flinken 1,72-Meter-Manns wird demnach immer wahrscheinlicher.

Joseph Boyamba (l.) und Löwen-Juwel Leandro Morgalla könnten in der neuen Saison Teamkollegen sein. © IMAGO / foto2press

Boyamba-Transfer: TSV 1860 würde Waldhof Mannheim erneut schwächen

Ins Beuteschema der Löwen würde Boyamba durchaus passen. Der Vertrag des 25-Jährigen bei Aufstiegs-Konkurrent Mannheim läuft zum Saisonende aus und wird wohl nicht verlängert, eine Ablöse wäre also nicht fällig. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann sowohl auf beiden Flügeln als auch im Zentrum spielen.

In der abgelaufenen Saison zählte er bei Waldhof zum Stammpersonal und wurde meist als Rechtsaußen eingesetzt. In 35 Partien kam er auf acht Tore und sechs Vorlagen. Auch beim 3:0-Sieg der Mannheimer gegen die Löwen am 31. Spieltag war er erfolgreich.

Für 1860 wäre eine Verpflichtung des Angreifers, der unter anderem in der renommierten "Knappenschmiede" des FC Schalke 04 ausgebildet wurde, gleich in zweierlei Hinsicht attraktiv: Einerseits würde man sich einen etablierten Drittliga-Spieler zum Nulltarif holen, andererseits einen direkten Aufstiegskonkurrenten erneut schwächen. Boyamba wäre nach Innenverteidiger Jesper Verlaat bereits der zweite Stammspieler, den die Löwen in diesem Sommer von Mannheim loseisen. Auch er kam ablösefrei.

TSV 1860: Wird die Boyamba-Verpflichtung noch diese Woche fix?

Womöglich wird Boyamba bis zum Start der Vorbereitung, die am kommenden Freitag mit den Leistungstests beginnt, bereits ein Münchner sein. Köllner hatte am Montag im Rahmen eines Pressetermins jedenfalls durchblicken lassen, dass sich in Sachen Transfers in den kommenden Tagen etwas tun könnte. "Vielleicht passiert die Woche noch das ein oder andere", meinte der Löwen-Coach.