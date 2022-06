Nach wochenlangem Zaudern: Michael Köllner bekennt sich zum TSV 1860

Über Wochen hinweg hatte Michael Köllner ein klares Bekenntnis zum TSV 1860 über den Sommer hinaus vermieden. Nachdem er nun bei der Kaderplanung einiges an Verantwortung übernehmen durfte, hat er seine Entscheidung endgültig pro Sechzig gefällt.

München - So wirklich ernsthaft hat wohl kaum jemand an eine Trennung zwischen Michael Köllner und dem TSV 1860 geglaubt – dafür passen Klub und Trainer einfach zu gut zusammen. Aber dennoch: Ein klares Bekenntnis zu den Löwen ließ sich der Oberpfälzer in den vergangenen Wochen nicht entlocken.

Köllner: "Es geht darum, dass ich mich einbringen konnte"

Er wolle eine klare Perspektive nach oben und eine Mannschaft, die das Zeug zum Aufstieg hat, betonte der Löwen-Dompteur zuletzt immer wieder. Nach acht teils hochkarätigen Transfers scheint Köllner nun zufrieden zu sein, wenngleich er sich öffentlich noch immer zwei offensive Mittelfeldspieler wünscht. Zu einer Aussage pro 1860 kann er sich mittlerweile aber trotzdem schon bewegen.

"Es ging ja nicht nur darum, eine Perspektive zu haben. Eine Perspektive hast du immer", erklärte der 52-Jährige am Montag im Rahmen einer kleinen Presserunde: "In dieser Hinsicht muss ich dem Präsidenten widersprechen: Es werden immer elf Spieler da sein und zwei Trainer. Aber es geht darum, dass ich mich einbringen konnte."

Köllner: Kaderplanung ein "Gemeinschaftsprozess", keine "One-Man-Show"

Er selbst habe in Sachen Kaderplanung noch nie zuvor so viel Verantwortung übernommen wie in diesem Sommer, führte Köllner weiter aus. "In den Gesprächen mit Günther Gorenzel, dem Präsidium und dem Hauptgesellschafter Hasan Ismaik ist der Eindruck entstanden, dass wir alle das Gleiche wollen und jeder alles dafür getan hat, dass wir in der Kaderplanung schon so weit sind", meinte der Oberpfälzer. Dabei habe es sich um einen "Gemeinschaftsprozess" gehandelt und nicht um eine "One-Man-Show".

Nachdem er nun so viel Herzblut in die Aufarbeitung der vergangenen und die Vorbereitung der kommenden Saison gesteckt hat, wolle er die Mannschaft nun natürlich auch in der nächsten Spielzeit begleiten. "Wenn diese Dinge funktionieren, ist man natürlich gerne der Trainer dieser Mannschaft. Dann will ich es auch selbst erleben", sagte Köllner mit einem Lächeln.