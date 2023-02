Zwei Mal zweite Chance? 1860-Kicker Moll und Willsch hoffen auf Rückkehr

Eigentlich waren drei Löwen-Profis schon ausgemustert. Durch den Trainerwechsel könnten zumindest zwei von ihnen jetzt eine neue Chance bekommen.

München – Sie waren das traurige Trio von 1860 München. Marius Willsch, Quirin Moll und Lorenz Knöferl wurden von Ex-Coach Michael Köllner aussortiert. Knöferl wechselte auf Leihbasis zum FC Carl Zeiss Jena. Für die anderen beiden könnte wieder eine Tür aufgehen, wenn ein neuer Löwen-Coach kommt.

Quirin Moll zurück im 20er-Kader vom TSV 1860 München

Als die Aufstellung vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden im Pressebereich vom Grünwalder Stadion verteilt wurde, musste so mancher genau hinschauen. Da stand auf einmal Quirin Moll im 20er-Kader der Löwen. Kurzer fragender Blick in die Runde, die Begnadigung schien real. Wahrscheinlich auch, weil Daniel Wein kurzfristig erkrankte.

Moll, Willsch und Knöferl durften weiter bei den Löwen trainieren

Ein paar Tage zuvor hatte Köllner ihm keine Zukunft mehr bei den Löwen bescheinigt. "Alle Spieler verstehen, dass ich als Trainer Entscheidungen treffen muss." Die Entscheidung gegen Moll, Willsch und Knöferl schien eindeutig. Immerhin hielten sie sich weiter im Dunstkreis der ersten Mannschaft auf und durften weiter mittrainieren.

Stehen beim TSV 1860 vor dem Aus: Marius Willsch und Quirin Moll. © IMAGO

Gorenzel will den 1860-Kader verkleinern

Aus dem traurigen Trio sind noch zwei Spieler übrig geblieben. Knöferl war am letzten Tag der Transferperiode auf Leihbasis in die Regionalliga Nordost zum FC Carl Zeiss Jena gewechselt. Moll und Willsch wittern jetzt ihre Chance. Denn plötzlich werden andere Spieler aussortiert. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel will den Kader auf 20 bis 22 Spieler verkleinern.

Jugendspieler könnten das Profi-Team der Löwen vorerst verlassen

Es könnte Nathan Wicht und Devin Sür erwischen. Beide sind noch in der A-Jugend spielberechtigt. Der Stiefsohn von Ex-Coach Köllner, Alexander Freitag, könnte zum Bayernliga-Kader der U21-Löwen zurückkehren. Wie genau das Team unter dem kommenden Löwen-Trainer aussieht, bleibt abzuwarten. Vielleicht gibt es doch noch den zweiten Frühling bei den Löwen.