TSV 1860: Youngster Lorenz Knöferl wechselt auf Leihbasis zum FC Carl Zeiss Jena

Abgang am Deadline-Day: Lorenz Knöferl verlässt den TSV 1860 auf Leihbasis bis Saisonende zum FC Carl Zeiss Jena.

München - Der TSV 1860 hat am letzten Tag der Transferperiode noch einen Abgang zu verzeichnen. Wie der Klub am Dienstag bekanntgab, wechselt Junglöwe Lorenz Knöferl auf Leihbasis in die Regionalliga Nordost zum FC Carl Zeiss Jena.

Lorenz Knöferl kommt auf drei Profi-Einsätze in dieser Saison

Der 19-jährige Angreifer kam in der laufenden Saison in drei Toto-Pokalspielen für die Profimannschaft zum Einsatz. In der Bayernliga Süd spielte er für die U21 in 13 Partien und erzielte dabei zwei Treffer. Er gehört neben Quirin Moll und Marius Willsch zu den drei Spielern, die im Winter vom mittlerweile entlassenen Trainer Michael Köllner aussortiert wurden.

Der gebürtige Dachauer ist nach Michael Glück (19, KSV Hessen Kassel) der zweite junge Spieler, der die Löwen im Winter auf Leihbasis verlassen hat.