Zukunft des 1860-Stürmers ungewiss: Das Rätsel um Martin Pusic

Martin Pusic, Sommer-Neuzugang des TSV 1860, konnte bei den Löwe bislang kaum überzeugen. Nun ist der 30-Jährige aufgrund eines "privaten Vorfalls" in die Heimat gereist - und stellt die 1860-Verantwortlichen vor ein Rätsel.

München - Was wird aus Martin Pusic? Der österreichische Stürmer wechselte im Sommer kurz vor der Schließung des Transferfensters zum TSV 1860, unter anderem mit der Empfehlung, in der dänischen Ersten Liga bereits Torschützenkönig gewesen zu sein.

Auf Giesings Höhen erlebte der Austro-Kroate bislang dagegen eine unglückliche Zeit: An Alpha-Löwe Sascha Mölders ist kein Vorbeikommen, auch neben dem gesetzten Angreifer oder als Joker hielten sich die Einsätze Pusics (277 Minuten in 8 Spielen, null Tore) in engen Grenzen. Und jetzt das: Wie die " " berichtet, soll sich der gebürtige Wieder in München nicht wohlfühlen und die Sechzger darüber informiert haben, eine Auszeit zu brauchen. Nähere Informationen des Klubs stehen dagegen noch aus.

Wie am Freitag bekannt wurde, ließ die Abreise Pusics in seine Heimat viele Fragen offen. "Ich bin heute in der Früh informiert worden, dass es einen Vorfall im Privatleben von Martin Pusic gab. Er wird uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen", erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr im AZ-Liveticker). Nähere Informationen könne der Landsmann Pusics noch nicht geben, da an sich "auch selbst erst noch genauer informieren" müsse. Trainer Michael Köllner ergänzte, dass Pusics Nachricht die Verantwortlichen beim TSV "überfahren" habe.

Günther Gorenzel kündigt Gespräch mit Martin Pusic an

Ein vorschnelles Urteil über Pusic und seine Beweggründe zu fällen, ohne die Hintergründe zu kennen, verbietet sich derzeit - gerade in den schwierigen Zeiten der Corona-Krise. Die 1860-Bosse müssen sich allerdings die berechtigte Frage stellen, ob der Angreifer überhaupt nochmal für die Giesinger auflaufen wird. Zumindest intern besteht daher weiter Klärungsbedarf. "Wir werden uns Anfang der Woche mit ihm zusammensetzen, wenn das nicht möglich sein sollte, mit seinem Berater", kündigte Gorenzel vor dem Auswärtsspiel in Köln bei "Magenta Sport" an: "Es ist völlig klar, dass wir im Sinne von Martin Pusic und im Sinne des Klubs eine Lösung finden werden."

Ob und wann Pusic zu 1860 zurückkehrt, bleibt bisweilen weiter ungeklärt. Ob sich Köllner und Gorenzel demnächst auf dem Winter-Transfermarkt nach einem Ersatz-Stürmer umschauen? Laut Gorenzel halten die Giesinger auf der Suche nach Verstärkungen die Augen generell offen - nach Pusics rätselhafter Abreise schaut man vermutlich noch ein bisschen genauer hin.