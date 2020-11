Willsch fällt gegen Halle aus: Muss 1860-Coach Köllner sein System jetzt komplett umstellen?

Marius Willsch steht dem TSV 1860 am Samstag gegen den Hallenschen FC aufgrund von muskulären Problemen aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung. Wie kompensiert Löwen-Coach Michael Köllner den Ausfall des Rechtsverteidigers?

München - Sofort nach seiner Auswechslung gegen Duisburg wurde der Oberschenkel von Marius Willsch dick einbandagiert. Seit dem Spiel am vergangenen Samstag hat Sechzigs Rechtsverteidiger aufgrund von muskulären Problemen eine Trainingspause eingelegt und wird dem TSV 1860 nun wohl auch im Heimspiel am Samstag gegen den Halleschen FC (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) nicht zur Verfügung stehen.

"Marius wird aller Voraussicht nach am Wochenende nicht dabei sein, ähnlich wie Stefan Lex wird er ein Spiel pausieren müssen", sagte Michael Köllner zur AZ am Donnerstag.

Kein Rechtsverteidiger zur Verfügung: Wer ersetzt Willsch?

Doch wer ersetzt Dauerbrenner Willsch gegen Halle? Der 29-Jährige stand bisher in allen acht Drittliga-Spielen in der Startelf und absolvierte sieben davon über die volle Distanz. Einen weiteren Rechtsverteidiger hat Köllner derzeit nicht im Kader, Youngster Ahanna Agbowo steht aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung. Der Löwen-Coach muss also improvisieren und wahrscheinlich gar sein System umstellen.

Gut möglich, dass 1860 am Samstag in einer 3-5-2 Anordnung aufläuft und mit einer Dreierkette bestehend aus den erfahrenen Abwehrspielern Stephan Salger, Quirin Moll und Dennis Erdmann beginnt. Den Platz auf dem linken Flügel könnte Phillipp Steinhart einnehmen und in der Rückwärtsbewegung die Defensive immer wieder unterstützen.

Stefan Lex vor Comeback gegen Halle

Als sein Pendant auf der rechten Seite ist Erik Tallig denkbar, da Richard Neudecker als Wusler eher für die Zentrale vorgesehen ist. Die Mittelfeldreihe würden voraussichtlich Dennis Dressel und Daniel Wein komplettieren.

Im Angriff dürfte Köllner gegen den 17. der Tabelle wieder auf sein altbewährtes Sturm-Duo Sascha Mölders und Stefan Lex zurückgreifen. "Stefan hat die ganze Woche trainiert, er konnte alles mitmachen und ist daher auf alle Fälle ein Kandidat, der gegen Halle spielen wird", so der Löwen-Coach. Zuletzt fehlte Lex aufgrund von muskulären Problemen, saß aber vergangenen Samstag zumindest schon wieder auf der Bank der Giesinger.