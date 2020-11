Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 gegen Hallescher FC - Endstand 6:1

Nach einer zähen Anfangsphase platzt bei den Löwen kurz vor der Pause der Knoten. Nach zwei Traumtoren in der ersten Halbzeit legt Match Winner Dennis Dressel in der zweiten Hälfte nach und schnürt am Ende einen Viererpack. Damit stehen die Löwen auf dem 2. Tabellenplatz hinter Saarbrücken, die ihr Spiel in der Schlussphase gewinnen konnten. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Nachmittag!