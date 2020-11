Junglöwe Marco Mannhardt unterschreibt Profivertrag bei Sechzig

Mit Marco Mannhardt hat am Donnerstag der nächste Nachwuchsspieler der Sechzger einen Profivertrag unterschrieben.

München - Junglöwe Marco Mannhardt ist jetzt offiziell ein Sechzig-Profi: Am Donnerstag hat der 18-Jährige seinen Profivertrag unterschrieben.

"Die Identität von Sechzig ist es, junge Talente an den Profifußball heranzuführen", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in der offiziellen Mitteilung zitiert. "Diesen Weg gehen wir gemeinsam mit unserem Trainer Michael Köllner und dem gesamten Trainerteam konsequent. Marco, der in dieser Spielzeit noch für die U19 spielberechtigt ist, gehört zur nächsten Generation, mit der wir gemeinsam dieses Ziel verfolgen. Daher freute es uns, dass wir ihn langfristig für 1860 gewinnen konnten."

Noch kein Profi-Einsatz für Junglöwe Mannhardt

Mannhardt gehört seit diesem Sommer zum Drittliga-Kader der Löwen. Nachdem etliche Verträge ausgelaufen sind und der Kader immer kleiner wurde, ist der 18-Jährige nun einer von vielen Nachwuchsspielern, auf die der TSV 1860 baut. Beim 2:0-Auswärtssieg in Unterhaching gehörte er erstmals dem 18er-Kader an, kam im S-Bahn-Derby allerdings nicht zum Einsatz.

Marco Mannhardt durchlief die U-Mannschaften des TSV 1860 und trainiert mittlerweile auch bei den Profis mit. © sampics/Augenklick

Für Mannhardt ist Sechzig "mein Verein seit knapp drei Jahren und ich hatte bisher eine tolle Zeit im Klub – als Spieler wie als kaufmännischer Auszubildender auf der Löwen Geschäftsstelle. Ich danke den Verantwortlichen für das große Vertrauen, das sie mir mit der Vertragsverlängerung entgegenbringen. Ich möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zeit in den kommenden Jahren für den TSV 1860 München beitragen".