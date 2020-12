Wadenprobleme: Einsatz von Stephan Salger gegen Kaiserslautern fraglich

Michael Köllner muss im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern womöglich auf seinen Abwehrstrategen verzichten. 1860-Innenverteidiger Stephan Salger ist angeschlagen, sein Einsatz am Dienstagabend ist fraglich.

München - Muss Michael Köllner sein Abwehrzentrum umbauen? Stephan Salger ist angeschlagen und könnte womöglich das Auswärtsspiel des TSV 1860 am Dienstagabend beim1. FC Kaiserslautern (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) verpassen.

"Er hat schon im Köln-Spiel einen Tritt in die Wade bekommen. Es war gut, dass wir ihn gegen Mannheim frühzeitig auswechseln konnten", erklärte der Löwen-Coach auf der Pressekonferenz am Montag. "Wir gehen davon aus, dass er morgen spielen kann, er hat schon mit der grünen Karte gewunken. "

Salger-Entscheidung fällt nach dem Abschlusstraining

Allerdings möchte Köllner noch das Abschlusstraining am Montag abwarten, Salger werde nur dann zu den Pfälzern mitgenommen, "wenn er heute komplett fit trainieren kann". Schließlich sei es "kein Touristenausflug in Lautern".

Sechzigs Sommer-Neuzugang stand bisher in allen Saisonspielen in der Startelf, lediglich am Samstag beim 5:0-Erfolg gegen Waldhof Mannheim wurde er vorzeitig ausgewechselt. Sollte der 31-Jährige auf dem altehrwürdigen Betzenberg nicht zur Verfügung stehen, dürfte Quirin Moll wieder zurück ins Abwehrzentrum rutschen - auch ein Einsatz von Semi Belkahia wäre denkbar.

Sicher ausfallen werden am Dienstagabend die Youngster Johann Djayo, Ahanna Agbowo und Tim Linsbichler, dafür kehren Daniel Wein und Dennis Dressel nach ihren Sperren wieder in den Kader zurück.