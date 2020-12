Sechzigs Rückkehrer Belkahia: "Für mich war es besonders cool"

Semi Belkahia kam beim Kantersieg gegen Mannheim nach seinem Kreuzbandriss 2019 erstmals wieder in der Liga für die Löwen zum Einsatz. Ein besonderer Moment, wie er zugab.

München - Es war ein besonderes Spiel, in jeglicher Hinsicht. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie schoss der TSV 1860 München am Samstag Waldhof Mannheim mit 5:0 aus dem Grünwalder Stadion. Was für ein Befreiungsschlag!

Matchwinner war Oldie und Sturmtank Sascha Mölders, doch neben dem 35-Jährigen war es auch für drei weitere Löwen ein besonderes Spiel. So kam Semi Belkahia in der zweiten Halbzeit zu seinem Debüt für die Löwen in der 3. Liga, genau so wie Lorenz Knöferl und Matthew Durrans.

Semi Belkahia gibt Comeback für die Löwen

Für Belkahia ein besonderer Moment, wie er im "Hacker-Pschoff Fantalk" sagte:: "Für mich war es besonders cool. Ich habe seit anderthalb Jahren kein Spiel mehr gemacht nach dem Kreuzbandriss. Es war schon dankbar, als wir so komfortabel geführt haben, dass ich mit vollem Selbstbewusstsein rein konnte."

Zum Spiel selber und Sechzigs Marschroute sagte der 21-Jährige: "Nach der unglücklichen Niederlage in Köln haben wir uns vorgenommen, dass wir alles raushauen. Das haben wir richtig gut gemacht und von der ersten Minute an Gas gegeben. Die letzten Spiele waren schon ein bisschen im Hinterkopf. Aber so ein Spiel wie in Köln kann man nicht mehr rückgängig machen."

Nun gehe es darum, die Form aus dem Spiel auch nach Kaiserslautern mitzunehmen. "Es wird schwer für uns, vor allem in Lautern. Aber wenn wir wieder so auftreten wie heute, wenn wir es genauso angehen und alles reinwerfen, nehmen wir dort auch die drei Punkte mit", so Belkahia.