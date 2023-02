Vom Co-Trainer zum Chef: Wird Stefan Reisinger der neue Coach des TSV 1860?

Gibt es eine Beförderung beim TSV 1860? Stefan Reisinger könnte vom Co-Trainer zum neuen Coach aufsteigen. Eine kostengünstige Lösung, die auch vom DFB abgesegnet wird.

München – Horror in Halle oder versöhnlicher Abschluss für die Trainerkarriere von Günther Gorenzel? Der Österreicher will gegen den Halleschen FC (19 Uhr/Magentasport und im AZ-Liveticker) zum letzten Mal auf der Bank vom TSV 1860 sitzen.



Danach soll ein neuer Mann bei den Löwen übernehmen. Doch ist der Nachfolger von Gorenzel wirklich ein Neuling? Es könnte auf Co-Trainer Stefan Reisinger hinauslaufen.

TSV 1860: Prominente Namen standen auf der Trainer-Liste

Was wurde nicht alles berichtet über eine ominöse Liste, die Günther Gorenzel für ein groß angesetztes Meeting zusammengetragen hatte. Prominente Namen wie Marco Antwerpen oder Achim Beierlorzer fanden sich darauf.

"Es ist so, dass ich in den letzten Wochen mehrere Vorschläge gemacht habe. Die finalen Kriterien sind mir jetzt seit zwei Stunden bekannt", sagte Gorenzel auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Spiel in Halle . Eine etwas nebulöse Andeutung. Es könnte etwas mit der finanziellen Situation zu tun haben. Denn die prominenten Namen wollen auch prominent bezahlt werden.

Eine bezahlbare Möglichkeit – Stefan Reisinger als 1860-Coach

Co-Trainer Stefan Reisinger wäre eine bezahlbare Lösung. Der Co-Trainer von Ex-Coach Michael Köllner zeigte sich in den letzten Trainingseinheiten stark engagiert. Aber darf er auch das Ruder offiziell übernehmen?

Hat bald Stefan Reisinger das Sagen als TSV-Trainer? © sampics (sampics)

Er hat eine A-Lizenz, aber keinen Fußball-Lehrer, der in der DFB-Spielordnung für einen Drittliga-Trainer vorgeschrieben ist. Allerdings ist gerade dabei, diesen zu absolvieren und deswegen einmal im Monat für drei Tage im Stützpunkt in Hennef.

Was sagt Gorenzel zu Reisinger als 1860-Trainer?

Darauf angesprochen antwortet Gorenzel: "Ich bin diesbezüglich seit mehreren Wochen im Austausch mit dem DFB, ob das rechtlich bei uns möglich ist. Stand jetzt kann mir das vom DFB keiner rechtsbindend beantworten, was auf uns zutrifft. Ich erwarte mir im Laufe des Nachmittags auch eine schriftliche Stellungnahme dazu."

Eine Anpassung in der DFB-Ordnung könnte Reisinger den Platz als 1860 Trainer bringen

Wenn man die DFB-Ausbildungsordnung ein wenig durchsucht, findet sich dort aus dem Juni 2020 eine Anpassung. Diese besagt, dass auch Trainer, die den Lizenz-Lehrgang bereits begonnen haben, eine Mannschaft in der 3. Liga betreuen dürfen. Der Weg wäre also frei für Reisinger. Eine entsprechende Anfrage von Fussball Vorort / FuPa Oberbayern bestätigte der DFB innerhalb von wenigen Stunden.