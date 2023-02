Günther Gorenzel: TSV 1860 muss gegen Halle "um jeden Millimeter kämpfen"

Der TSV 1860 will nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie am Freitagabend in Halle wieder gewinnen. Interimscoach Günther Gorenzel fordert von seinem Team eine andere Einstellung.

23. Februar 2023 - 14:51 Uhr | AZ/dpa