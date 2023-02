TSV 1860: Gorenzel in Halle wohl nochmal auf der Bank – Bewegung bei der Trainersuche

Beim TSV 1860 kommt Bewegung in die Trainersuche. Laut Günther Gorenzel sind die finanziellen Rahmenbedingungen nun festgelegt, in Halle wird er aber aller Voraussicht nach wieder auf der Bank sitzen.

München - Interimstrainer Günther Gorenzel wird aller Voraussicht nach auch im Spiel beim Halleschen FC an der Seitenlinie des TSV 1860 stehen. "Stand jetzt, ja", antwortete der Österreicher auf der Pressekonferenz am Mittwoch auf eine entsprechende Frage.

Gorenzel geht nicht davon aus, bis zum Auswärtsspiel am Freitag (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) einen Nachfolger für Michael Köllner präsentieren zu können. "Es ist so, dass ich in den letzten Wochen mehrere Vorschläge gemacht habe. Die finalen Kriterien sind mir jetzt seit zwei Stunden bekannt", sagte Gorenzel, ohne Details zu nennen. Auf Basis dieser Kriterien versuche er nun, zeitnah die bestmögliche Lösung zu finden.

Gorenzel: Jeder muss bereit sein, um jeden Millimeter zu kämpfen

Unter Gorenzel holten die Löwen bislang nur einen von neun möglichen Zählern. "Die jetzige Situation kann man nur im Kollektiv stemmen", befand Gorenzel.

Seit Oktober feierten die Sechzger nur einen Sieg in der Liga. "Es geht darum, die Jungs an ihre Stärken und die Qualität zu erinnern. Wenn du glaubst, das nur spielerisch lösen zu können, dann ist das der falsche Ratgeber", sagte Gorenzel. Jeder Spieler müsse bereit sein, um jeden Millimeter zu kämpfen.