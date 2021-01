Video: Pure Gänsehaut! Spieler des TSV 1860 feiern Derby-Sieg vor leerer Westkurve

Was für ein Start ins Jahr 2021! Der TSV 1860 erkämpft sich den ersten Drittliga-Sieg in einem Derby gegen den FC Bayern II - und widmet den Erfolg im Anschluss seinen Fans daheim.

München - Es herrschte gähnende Langeweile in Giesing am Samstagmittag. Die Boazn? Dicht. Der Grünspitz? Verwaist. Auch beim Wienerwald, wo sich die Fans des TSV 1860 an Heimspieltagen in Scharen versammeln, herrschte tote Hose. Keine Trikots, keine Schals, keine Fangesänge. Ein zapfiger Lockdown-Samstag halt.

Nein, Derby-Feeling wollte wirklich nicht aufkommen rund ums Grünwalder Stadion vor der Partie gegen den FC Bayern II. "Schade, solche Spiele sind normal sicher ein Highlight", meinte Trainer Michael Köllner noch am Freitag. Der Motivation seiner Spieler schienen die leeren Ränge im Grünwalder Stadion derweil keinen Abbruch getan zu haben.

TSV 1860 widmet Derby-Sieg gegen FC Bayern II den Fans

Mit 2:0 setzten sich die Löwen gegen die Zweitvertretung des ungeliebten Stadtrivalen durch. Es war der erste Derby-Sieg der jüngeren Vereinsgeschichte - der perfekte Start ins Jahr 2021. Eine frenetische Sause mit den eigenen Fans gab es freilich nicht - die obligatorische Humba wollte sich die Mannschaft um Kapitän Sascha Mölders aber trotzdem nicht nehmen lassen.

So versammelten sich die Spieler nach Abpfiff vor der verschneiten Westkurve, wo in normalen Zeiten hunderte (nicht nur) freudentrunkene Anhänger ihre Derby-Helden abfeiern würden, und schickten eine Gänsehaut-Botschaft an die eigenen Anhänger: