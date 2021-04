"Unerklärlich": Nach Derbysieg  1860-Stürmer Sascha Mölders stichelt gegen Türkgücüs Kothny

Der TSV 1860 entscheidet erstmals das Münchner Stadtduell gegen Türkgücü für sich. Nach dem 2:0-Erfolg läuft Sascha Mölders zur Höchstform auf.

München – Im dritten Anlauf hat es dann endlich geklappt! Nach einem Remis in der Hinrunde (2:2) und der Niederlage im Toto-Pokal (0:1) feierte der TSV 1860 am Samstag im Stadtduell gegen Türkgücü den ersten Sieg.

Der 2:0-Erfolg im Münchner Olympiastadion war vor allem für Sascha Mölders eine Genugtuung – nach der Partie sprach der Löwen-Kapitän Klartext und schoss gegen Türkgücüs Geschäftsführer Max Kothny.

Mölders: Kothny soll sich um seinen eigenen Verein kümmern

"Der Sportskamerad Kothny hat vor ein paar Monaten mal gesagt‚ Türkgücü möchte 60 in München ablösen. Wenn 60 München eines Tages mal in der Kreisliga C spielen sollte: Mit dieser Wucht, die der Verein hat, dieser Fanbase und alles, was drumherum ist, ist es unmöglich, dass 1860 in München von irgendjemanden abgelöst wird", sagte Mölders im Interview beim "BR" und legte nach:

"Für mich ist es unerklärlich, so eine Aussage zu treffen. Er würde gut daran tun, wenn er sich um seine eigene Mannschaft kümmert." Denn damit hätte der Aufsteiger bereits genug zu tun. Kothny zählt die Löwen aktuell noch nicht zu den Top-Teams der Liga. Der Geschäftsführer der Münchner sehe "zwei, drei Mannschaften besser in der Liga", erklärte er am Freitag auf der Pressekonferenz und hoffe, dass andere Teams in die 2. Liga aufsteigen würden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Während der Tabellenvierte 1860 durch den vierten Sieg in Serie den Rückstand auf den drittplatzierten FC Ingolstadt vorerst bis auf einen Zähler verkürzt hat, findet sich Türkgücü auf Rang neun im Niemandsland der Tabelle wieder.