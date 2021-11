TSV 1860: "Will das Tor unbedingt"  Michael Köllner mit Sonderlob für Sascha Mölders' Geniestreich

Sascha Mölders trifft beim 3:2-Erfolg gegen den MSV Duisburg sehenswert. Michael Köllner schwärmt nach dem Spiel vom Kapitän des TSV 1860.

München – Der Form der vergangenen Saison hängt Sascha Mölders freilich noch deutlich hinterher. Dennoch ist er auch in dieser Spielzeit aktuell der beste Torjäger des TSV 1860.

Seinen bisher wohl schönsten Treffer steuerte er beim so wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den MSV Duisburg bei. Nach einer Ecke tanzte Mölders in brasilianischer Manier am rechten Fünfer drei Duisburger auf engstem Raum aus und traf in der 54. Minute mit einem platzierten, harten Linksschuss ins kurze Eck.

Sascha Mölders bester Löwen-Torjäger

Der Geniestreich zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung brachte auch seinen Trainer ins Schwärmen. "Was man in dieser Situation neben der Qualität unheimlich gut erkennt: Sascha will das Tor unbedingt machen", erklärte Michael Köllner nach der Partie bei "Magenta Sport".

"In seinem Alter noch ein paar Kurven im Sechzehner zu machen und dann natürlich hart unten einzunetzen", schwärmte der 51-Jährige weiter.

Vor allem die Tugenden "Konsequenz, Entschlossenheit, als Kapitän voran zu gehen" habe man bei diesem Treffer sehr gut sehen können.

Mit mittlerweile fünf Toren liegt der Alpha-Löwe im internen Ranking vor Marcel Bär (vier Treffer) an der Spitze. Aktuell Führender der Torschützenliste der Dritten Liga ist Halles Michael Eberwein, der in dieser Saison bereits zehn Mal jubeln durfte.