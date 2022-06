TSV 1860 verpflichtet neuen Athletiktrainer: Jörg Mikoleit macht die Löwen künftig fit

Ein neuer Athletiktrainer für die Löwen: Jörg Mikoleit wird beim TSV 1860 die Nachfolge des scheidenden Assistenten Matthias Luginger antreten.

München - Neuzugang Nummer acht: Diesmal hat der TSV 1860 nach bereits sieben Neulöwen jedoch keinen weiteren Spieler verpflichtet, sondern sich im Trainerstab verstärkt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird Diplom-Sportlehrer Jörg Mikoleit der neue Athletiktrainer. Der 51-Jährige, der auch auf dem Gebiet der Leistungsdiagnostik arbeitet, stand zuletzt beim FC Ingolstadt 04 unter Vertrag.

"Mit Jörg ist es uns gelungen, einen topausgebildeten und im Profifußball sehr erfahrenen Athletiktrainer für unser Team und unser ambitioniertes Projekt zu gewinnen", sagt Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel: "Gepaart mit seiner Persönlichkeit wird er positive Impulse in unser Gesamtkonzept einbringen."

Mikoleit arbeitete unter anderem beim FC Schalke und in Ingolstadt

Auch der neue Fitmacher der Löwen kommt in der Mitteilung zu Wort. Er freue sich darauf, "für einen so großen Traditionsverein arbeiten zu dürfen und das Vertrauen der Verantwortlichen bekommen zu haben! Ich kann es kaum erwarten loszulegen um meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen zu können."

Mikoleit absolvierte seine Ausbildung zum Diplom-Sportwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum, sammelte aber auch am Broward College in Süd-Florida und am Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr weitere Erfahrungen. Im Fußball begann Jörg Mikoleit beim FC Schalke 04, wo er unter anderem als Athletiktrainer im Nachwuchsleistungszentrum arbeitete. Zuletzt war Mikoleit mehr als elf Jahre als Athletiktrainer und Leistungsdiagnostiker beim FC Ingolstadt 04 beschäftigt.

TSV 1860: Noch fehlt ein Nachfolger für Co-Trainer Günter Brandl

Bei den Löwen wird der 51-Jährige die Nachfolge von Matthias Luginger antreten, der den Klub nach der abgelaufenen Saison verlassen hatte. Mit Günter Brandl ist zudem Sechzigs Co-Trainer und Köllners Vertrauter im Rahmen des letzten Heimspiels der Vorsaison gegen Borussia Dortmund II verabschiedet worden.

Von links: Matthias Luginger, Keanu Staude, Stephan Salger, Günther Gorenzel, Tim Linsbichler und Günter Brandl. © IMAGO / MIS

Für den 59-Jährigen hat der TSV noch keinen Nachfolger verkündet. "Wir müssen jeden Stein umdrehen", hatte Köllner über geplante Verbesserungen in allen Bereichen erklärt. In den kommenden Tagen dürften also noch weitere Pressemitteilungen aus der Grünwalder Straße 114 einflattern.