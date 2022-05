TSV 1860: Richard Neudecker ist Löwen-Spieler der Saison – Fans hoffen auf Verbleib

Derzeit deutet alles darauf hin, dass Richard Neudecker den TSV 1860 im Sommer verlassen wird. Von den Fans wurde er für seine Leistungen während der Saison zum Löwen-Spieler des Jahres gewählt. Sie hoffen weiter auf einen Verbleib des Spielmachers.

Richard Neudecker ist noch bis Ende Juni an den TSV 1860 gebunden.

München - Was für ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen! In der abgelaufenen Saison wurden Richard Neudecker und Marcel Bär von den Fans des TSV 1860 jeweils sieben Mal zum Löwen-Spieler des Tages gewählt. Erst am letzten Spieltag zog Torjäger Bär durch seine überragende Vorstellung gegen Borussia Dortmund II (6:3) mit Spielmacher Neudecker gleich und sicherte sich mit drei Assists und zwei Treffern gegen den BVB auch noch den Titel als Torschützenkönig der 3. Liga.

TSV 1860: Fans wählen Neudecker zum Löwen-Spieler der Saison

Für den Titel als Löwen-Spieler des Jahres hat es für den Angreifer trotz seiner 21 Tore aber nicht ganz gereicht. Aufgrund des Gleichstands haben die Sechzger nochmal alle Stimmen nachgezählt und siehe da: Über die Saison hinweg hat Neudecker 289 Stimmen mehr bekommen und darf sich über die Auszeichnung als Löwen-Spieler des Jahres freuen. "Löwenstark Richy – Gratulation!", schreibt die Social-Media-Abteilung der Münchner dazu in ihrem Facebook-Post.

Dass er seinen Titel in der neuen Saison verteidigen wird, ist derzeit aber unwahrscheinlich. Der Vertrag des gebürtigen Altöttingers läuft in einem Monat aus und ist bislang nicht verlängert worden. Wie Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel schon vor Wochen erzählt hatte, sei jedem Spieler ein Angebot unterbreitet worden.

Vertrag von Richard Neudecker läuft Ende Juni aus

Während Spieler wie Marco Hiller, Fabian Greilinger und Niklas Lang mit den Konditionen einverstanden waren und ihre Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt haben, konnte man sich mit Neudecker (bislang) nicht einigen. Er wird den Klub im Sommer also aller Voraussicht nach nach zwei Jahren wieder verlassen.

Bei den Fans erfreut sich der technisch hochveranlagte Spielmacher noch immer großer Beliebtheit. Obwohl ihm im Laufe der Saison bisweilen die Konstanz fehlte und seine Bilanz mit sieben Toren und sechs Vorlagen ausbaufähig ist, zählte der 25-Jährige unter Trainer Michael Köllner zum Stammpersonal. Viele Anhänger hoffen daher auf einen Verbleib von Neudecker.

Richard Neudecker spielte bereits in der Jugend des TSV 1860

"Eine tolle Auszeichnung über die ganze Saison hinweg. Würde mich freuen, wenn er bliebe", schreibt etwa ein Fan unter dem Facebook-Post der Löwen. "Tja, etz (sic!) muß er da bleiben und sein Titel verteidigen. Blau und gsund bleiben!", fügt ein anderer augenzwinkernd hinzu.

Neudecker ist zwischen 2010 und 2016 in der renommierten Nachwuchsakademie der Löwen ausgebildet worden und schaffte bei 1860 den Sprung zu den Profis. Über den 1. FC St. Pauli und den niederländischen Erstligisten VVV Venlo führte ihn sein Weg 2020 zurück zu den Sechzgern, für die er seither in 66 Ligaspielen zwölf Tore erzielte und 16 weitere vorbereitete.