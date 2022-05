Pokal-Kracher gegen Dortmund: Warum das Olympiastadion für den TSV 1860 keine Option ist

Mit Borussia Dortmund ziehen die Löwen einen der wohl schwersten Gegner in der ersten Pokalrunde. Leichtes Spiel haben die Sechzger dagegen bei der Wahl des Austragungsorts.

München - Der TSV 1860 hat im DFB-Pokal ein ganz großes Los gezogen. Der Gegner: Borussia Dortmund. Die Begegnung ist für die Löwen in mehrfacher Hinsicht eine besondere Angelegenheit.

"Das ist ein kleines Paradoxon", erklärte 1860-Trainer Michael Köllner nach der Auslosung. "Wir haben uns gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund überhaupt erst die Qualifikation für den DFB-Pokal gesichert, um nun gegen die Erste zu spielen." Mit 6:3 gewannen die Löwen ein denkwürdiges Spiel am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison.

"Schweres Los": Köllner über Pokal-Gegner Dortmund

Die Dortmunder sind ein "extrem schweres Los", sagte Köllner – wenig überraschend – über den Gegner. Beide Mannschaften standen sich zuletzt 2013 in der 2. Runde des DFB-Pokals gegenüber. Die Löwen, damals noch in der 2. Liga, zwangen die Borussia bis in die Verlängerung. Am Ende gewann der Bundesligist aber mit 2:0. 71.000 Zuschauer verfolgten das Pokal-Spektakel damals in der Allianz Arena.

Die Sechzger könnten wahrscheinlich wieder ähnlich viele Karten für das Spiel verkaufen. Die Arena in Fröttmaning als Spielort ist für die Blauen aber natürlich keine Option mehr. Bliebe noch das Olympiastadion. Das bietet sich jedoch auch nicht als Austragungsort an, . Wegen der European Championships in München stehe das Stadion nach Angaben des TSV 1860 nicht für das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund zur Verfügung.

TSV 1860 wird Dortmund in Giesing empfangen

Damit ist klar, dass es ein heißer Pokalfight im Grünwalder Stadion werden wird. Die Anstoßzeit der Partie, die zwischen dem 29. Juli und 1. August 2022 ausgetragen werden wird, ist bislang noch offen. Dagegen sicher: Alle Dauerkarteninhaber der Saison 2022/2023 haben ein Vorkaufsrecht für diese Partie.

Eine ähnliche Entscheidung mussten die Sechzger vergangene Saison treffen. Geld oder Giesing: Das war die Frage vor dem Pokalspiel gegen Schalke, das die Löwen am Ende im Grünwalder Stadion mit 1:0 für sich entschieden haben.