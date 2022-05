Gegner im DFB-Pokal: TSV 1860 trifft in der ersten Runde auf Borussia Dortmund

Der TSV 1860 trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund. Dies ergab die Auslosung am Sonntag.

München - Auch in der kommenden Saison dürfen die Fans des TSV 1860 wieder auf packende Pokal-Duelle hoffen. In der ersten Runde empfangen die Löwen Borussia Dortmund. Dies ergab die Auslosung am Sonntag.

An welchem Datum die Partie stattfinden wird, steht noch nicht fest. Die erste Runde ist für den Zeitraum 29. Juli – 1. August 2022 terminiert.

TSV 1860 hofft auf satte Pokal-Prämien

In der vergangenen Spielzeit durften sich die Löwen-Fans gleich über drei Pokal-Highlights freuen. Nach zwei packenden Siegen gegen die Zweitligisten Darmstadt 98 und FC Schalke 04 war für die Münchner erst im Achtelfinale gegen den Karlsruher SC Schluss. Durch die Erfolge im Pokal floss insgesamt mehr als eine Million Euro in die klammen Kassen der Sechzger.

Wie hoch die Prämien in dieser Spielzeit sind, steht noch nicht fest und hängt vom Abschneiden ab. In der vergangenen Saison gab es aber alleine für die Teilnahme an der 1. Runde knapp 130.000 Euro und für den Einzug in die 2. Runde rund 260.000 Euro. Wer es ins Achtelfinale schaffte, bekam weitere 515.000 Euro.