Bericht: 1860-Juwel Lorenz Knöferl wird zum FC Pipinsried verliehen

In der abgelaufenen Saison kam Offensivtalent Lorenz Knöferl für die Profis des TSV 1860 nur zu drei Kurzeinsätzen. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wird der 19-Jährige nun wohl in die Regionalliga zum FC Pipinsried verliehen.

München - Vor eineinhalb Jahren schrieb sich Lorenz Knöferl in die Geschichtsbücher des TSV 1860, als er mit seinem späten Ausgleichstreffer gegen Wehen Wiesbaden zum 2:2 im Alter von nur 17 Jahren, sieben Monaten und 14 Tagen zum jüngsten Drittliga-Torschützen der Löwen wurde.

Erzielte gegen Wehen Wiesbaden sein erstes Profitor: Lorenz Knöferl. © imago images / MIS

Seitdem hat der junge Angreifer in der ersten Mannschaft aber kaum noch Spuren hinterlassen. In der abgelaufenen Saison kam er in der 3. Liga lediglich auf drei Kurzeinsätze und insgesamt 29 Minuten Einsatzzeit. Bei der Zweitvertretung der Sechzger, die in der Bayernliga Süd spielt, stellte der 19-Jährige seine Qualitäten aber unter Beweis und erzielte fünf Tore in sieben Spielen.

Lorenz Knöferl hat in der Offensive des TSV 1860 hochkarätige Konkurrenz

Um in der kommenden Saison auf höherem Niveau Spielpraxis zu sammeln, wird er nun offenbar in die Regionalliga ausgeliehen. Laut einem Bericht der " " wechselt Knöferl auf Leihbasis zum FC Pipinsried. Bei den Vorstädtern, die in der vergangenen Spielzeit 13. in der Regionalliga Bayern wurden, würde er auf die beiden Ex-Löwen Ahanna Agbowo und Matthew Durrans treffen.

Eine wirkliche Perspektive auf Einsätze in der ersten Mannschaft der Löwen hätte Knöferl wohl ohnehin nicht gehabt. Marcel Bär und Stefan Lex sind in der Offensive gesetzt, zur kommenden Spielzeit hat 1860 zudem mit Fynn Lakenmacher, Meris Skenderovic, Albion Vrenezi und Martin Kobylanski teils namhafte Konkurrenz verpflichtet.