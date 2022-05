TSV 1860 stellt neuen Sponsor vor

Der TSV 1860 hat einen neuen Partner, wie der Verein am Sonntag bekannt gegeben hat.

München - Die Saison ist vorbei, nun wird in Giesing die neue Spielzeit vorbereitet. Im Zuge dessen hat der TSV 1860 am Sonntag eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Die "Creativepresents Werbetechnik GmbH & Co. KG" wird künftig die Löwen als Partner unterstützen. Das Familienunternehmen aus Hohenlinden bei München ist laut der Sechzger-Mitteilung im Bereich Werbetechnik und Messeservice tätig.

TSV 1860 als "Herzensverein"

"Durch die Partnerschaft mit dem TSV 1860 München wollen wir unseren Herzensverein unterstützen und unseren Kundenkreis auch innerhalb der Löwenfamilie erweitern sowie von unseren Leistungen überzeugen", so Thomas Kellermann, Geschäftsführer des Unternehmens. Der Zusammenhalt und der Wille zum Erfolg hätten den Ausschlag gegeben.

Löwen-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer erklärt: "Mich freut es immer besonders, wenn sich unsere Geschäftspartner zu einem Sponsoring bei uns entschließen und somit der 'harte' Aufwand für uns weniger wird."