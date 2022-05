Auch Niklas Lang verlängert: 1860 setzt hinten weiter auf seine Junglöwen

Nach dem Abgang von Abwehrchef Stephan Salger stellt sich der TSV 1860 im Abwehrzentrum teilweise neu auf. Niklas Lang wird den Löwen erhalten bleiben, auch sonst dürfen die Youngster wieder auf Einsatzzeiten hoffen.

München - Nun, wirklich ganz sattelfest standen die Löwen in der Abwehr nur selten in der abgelaufenen Saison. 50 Gegentreffer bedeuteten den schwächsten Wert unter den ersten elf Mannschaften der Liga, das konnte selbst die mit 67 Toren aufstiegsreife Offensive nicht aufwiegen.

Immerhin: Für die Junglöwen hatte das abgelaufene Jahr so manch wertvolle Lektion zu bieten. Der erst 17-jährige Leandro Morgalla erblickte in der Rückrunde das Licht der Drittliga-Welt und wusste bei seinen ersten Einsätzen im Herrenbereich durchaus zu überzeugen. Mit Semi Belkahia (22) und Niklas Lang (19) erhielten zwei weitere Junglöwen viele Einsatzminuten. In der Regel an der Seite von Stephan Salger, mit 32 Jahren der Herbergsvater im Abwehrzentrum der Löwen.

Salger: "Für mich hat Belkahia mindestens Zweitliga-Niveau"

Während es den Routinier in die Heimat zum 1. FC Köln II gezogen hat, dürfen die drei Youngsters auch in der kommenden Saison auf Spielzeit in der 3. Liga hoffen. Dass Belkahia und Morgalla über den Sommer hinaus bleiben, stand ohnehin nie zur Debatte. Am Freitag hat auch Lang seinen Vertrag verlängert.

Salger traut seinen jungen Ex-Teamkollegen jedenfalls einiges zu. "Semi hat sich top entwickelt. Als ich gekommen bin, war er Innenverteidiger Nummer vier. Für mich hat er jetzt mindestens Zweitliga-Niveau", schwärmte der ehemalige Bundesligaspieler vor einigen Wochen von Belkahia: "Er hat sich neben mir entwickelt und es sehr gut gemacht. Aus Phasen, in denen es nicht so lief, ist er stabil rausgekommen. Jetzt spielt er bockstark." Ein großes Kompliment vom Routinier!

Salger schwärmt von 1860-Juwel Morgalla: "Wahnsinn!"

Auch für Morgalla, mit 17 Jahren das Küken im Junglöwen-Trio, hatte Salger lobende Worte parat. "Wahnsinn! Mit 17 Jahren so eine Aggressivität gegen den Ball zu haben, ist außergewöhnlich", so der 32-Jährige.

Auf Lang, bei dem es zwischenzeitlich nach Abschied im Sommer aussah, hält man bei den Löwen ebenfalls große Stücke. Der 19-Jährige war zu Saisonbeginn unter Michael Köllner gesetzt, wurde zwischenzeitlich aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und verlor seinen Stammplatz. In der kommenden Saison will Sechzig mit ihm neu angreifen.

Ob 1860 voll auf die Junglöwen-Karte setzt, ist noch offen

"Niki hat trotz seiner jungen Jahre bereits in einigen Spielen und Einsätzen gezeigt, was in ihm steckt. Daher sind wir froh, dass ein weiterer Spieler aus unserem die Bayerische Junglöwen NLZ den nächsten Schritt gemeinsam mit unserem Team geht, um die Ziele gemeinschaftlich zu verwirklichen", meint etwa Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel über den Teenager.

Ob Sechzig in der kommenden Saison voll auf die Junglöwen-Karte setzt, ist aber noch völlig offen. Schon länger halten sich Gerüchte um eine Verpflichtung von Jesper Verlaat vom SV Waldhof Mannheim. Der 25-Jährige hat mit 130 Drittliga-Spielen deutlich mehr Erfahrung aufzuweisen und gehörte beim Waldhof im vergangenen Jahr zum Stammpersonal. Auch Neuzugang Tim Rieder (kommt von Türkgücü) und Quirin Moll wären mögliche Alternativen, um dem Abwehrzentrum etwas mehr Routine zu geben.