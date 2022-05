Ex-Löwe Hendrik Bonmann wechselt zum Wolfsberger AC

Vom Drittliga-Absteiger Würzburg zum Conference-League-Teilnehmer Wolfsberg: Ex-1860-Keeper Hendrik Bonmann hat beim österreichischen Erstligisten einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

"In den zwei Jahren habe ich mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht und stand als Kapitän in der Verantwortung. Die habe ich getragen und die werde ich auch jetzt tragen. Deswegen sollte jetzt der Weg frei sein für einen Neuanfang mit neuen Gesichtern und frischen Spielern", sagt Hendrik Bonmann über seinen Abschied von den Würzburger Kickers.

München - Mit den Würzburger Kickers ist er zweimal hintereinander abgestiegen und müsste dort zukünftig Regionalliga spielen, jetzt hat Ex-Löwen-Torwart Hendrik Bonmann einen neuen Verein gefunden. Mit dem österreichischen Wolfsberger AC greift er in der Conference League an.

Hendrik Bonmann unterschreibt für zwei Jahre beim Wolfsberger AC

Der 28-Jährige wechselt ablösefrei nach Wolfsberg, wo er einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt. In Wolfsberg soll er die Nachfolge von Andreas Kofler antreten, der sein Karriereende angekündigt hat.

Bevor es Bonmann 2020 zu seinem aktuellen Arbeitgeber Würzburg zog, war er drei Spielzeiten lang beim TSV 1860 gewesen. Für die Kickers absolvierte er in der Zweiten und Dritten Liga insgesamt 56 Spiele.

Bonmann gespannt "auf neue Herausforderung"

"Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim Wolfsberger AC in der österreichischen Bundesliga und möchte meinen Anteil dazu beitragen, eine richtig gute Saison zu spielen, in der wir auch auf europäischer Ebene in der Conference League gute Leistungen zeigen wollen", wird Bonmann auf der Website des Klubs zitiert.

Der 1,94 Meter große Torhüter durchlief die Jugendabteilungen von Rot-Weiß Essen und dem FC Schalke 04. Vor seinem Wechsel zu den Löwen spielte er vier Jahre bei Borussia Dortmund, wo er sowohl bei Jürgen Klopp als auch bei Thomas Tuchel die Nummer drei im Kader war.

Das sagt Trainer Robin Dutt über den Bonmann-Transfer

"Hendrik Bonmann ist mit 28 Jahren im besten Tormannalter und wird auf Grund seiner Erfahrung eine Verstärkung für uns sein", sagte Wolfsbergs deutscher Cheftrainer Robin Dutt.

Auf seine Zeit in Würzburg blicke er "mit ganz viel Demut und Dankbarkeit" zurück, schrieb Bonmann in einem Instagram-Post. "Ich habe über ein Probetraining den Weg zur Nummer 1 in der 2. Bundesliga geschafft. Wir haben den großen HSV geschlagen und es waren ganz viele tolle Momente dabei."