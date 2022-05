Tim Linsbichler verabschiedet sich von den Löwen-Fans

Nach zwei Jahren verlässt Tim Linsbichler die Löwen wieder. Bei Instagram hat sich der junge Österreicher nun bei den Fans verabschiedet.

München - Beim letzten Heimspiel des TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund II vor zwei Wochen ist Tim Linsbichler bereits offiziell verabschiedet worden. Nun meldete sich der 22-jährige Stürmer auch bei Instagram zu Wort, um sich bei den Fans zu verabschieden und für deren Unterstützung zu bedanken.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Nach zwei Jahren ist mein 60 Abenteuer leider schon zu Ende. Danke für zwei Jahre, in denen ich durchgehend Euren Support und Eure Liebe gespürt habe. Ihr seids unglaublich und ich halt nächste Saison die Daumen, dass 60 wieder in der 2. Bundesliga spielt. Was der Verein und Ihr verdient habt. Einmal Löwe Immer Löwe, Euer Linsi"

Tim Linsbichler: Wegen hartnäckiger Verletzung eine ganze Saison verpasst

Mitte September 2020 wechselte der österreichische Mittelstürmer von der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim zu den Löwen, konnte in den zwei Jahren in München allerdings keine Akzente setzen.

Tim Linsbichler wurde vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund II neben Matthias Luginger, Keanu Staude, Stephan Salger und Günter Brandl verabschiedet. © sampics/AK

In seiner ersten Saison bei 1860 kam Linsbichler wegen einer hartnäckigen Schambeinentzündung die gesamte Spielzeit nicht zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison spielte er dann 23 Mal in der 3. Liga sowie zwei Mal im DFB-Pokal und vier Mal im Bayern-Pokal. Nur einmal, am 24. Spieltag gegen Viktoria Köln, stand Linsbichler das gesamte Spiel auf dem Feld.

In seinen insgesamt 29 Einsätzen für die Löwen konnte sich der 22-Jährige drei Mal in die Torschützenliste eintragen.

Nach zwei Jahren ist das Kapitel TSV 1860 München für Tim Linsbichler jetzt vorbei. Wohin es den 22-jährigen Österreicher nun zieht, ist noch nicht bekannt.