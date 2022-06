Ansturm auf Dauerkarten: Neuer Rekord für den TSV 1860

Nach nur wenigen Stunden sind die Dauerkarten für den TSV 1860 restlos ausverkauft. Ein neuer Rekord für die Löwen!

München - Nur vier Stunden hat's gedauert, dann waren alle verbliebenen Dauerkarten für die Löwen weg!

In der ersten Phase – exklusiv für Dauerkarten-Besitzer der Vorsaison – waren bereits 9.700 Tickets verkauft worden. Bei der zweiten Verkaufsphase, die am Donnerstag um 12 Uhr startete, waren noch rund 1.800 Dauerkarten zu haben.

Die Obergrenze für Dauerkarten im Grünwalder Stadion beträgt eigentlich 11.500. Doch wegen der hohen Nachfrage wurde den Sechzgern zufolge auch die "eiserne Reserve" angriffen. Letztendlich wurden insgesamt 11.860 Dauerkarten verkauft – ein neuer Rekord!

"Die Vorfreude auf die neue Saison ist in der Löwen-Familie also groß, richtig steigen wird sie dann rechtzeitig vor Saisonbeginn, wenn die Dauerkarte im Briefkasten liegt und es kurz darauf in der Liga um Punkte geht", schreiben die Löwen in einer Mitteilung von Donnerstagnachmittag.