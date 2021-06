TSV 1860: "Unsere Bank war nicht so gut"  Dennis Erdmann spricht nach Nicht-Aufstieg Klartext

Für die Rückkehr in die 2. Bundesliga hat es für den TSV 1860 in der abgelaufenen Saison nicht ganz gereicht. Dennis Erdmann nennt die Gründe für den verpassten Aufstieg.

München – Der TSV 1860 verpasste nach einer starken Saison als Tabellenvierter den Aufstieg in die 2. Bundesliga denkbar knapp. Doch warum hat es für den großen Wurf nicht gereicht? Dennis Erdmann, der die Löwen im Sommer verlässt, hat ein paar Wochen nach dem Saisonfinale eine Erklärung parat.

"Fußball wird in den letzten drei bis vier Spieltagen, wenn es um was geht, immer im Kopf entschieden und wir waren da am Ende nicht bereit. Das muss man ehrlicherweise so sagen", sagte der Defensivspieler gegenüber dem Podcast " ". "Wir waren nicht bereit, den letzten Step zu machen, über die Schwelle zu gehen. Es waren einfach nicht gut genug, um aus der Liga rauszukommen und in die Relegation zu kommen."

Erdmann: 1860-Bank war nicht gut genug

Aus den letzten drei Spieltagen holten die Löwen lediglich zwei der möglichen neun Punkte, die drei Aufsteiger sammelten jeweils deutlich mehr Zähler im Saisonfinale. Auch vom Kopf her sei die Mannschaft am Ende der Saison laut Erdmann nicht da gewesen.

"Wir hatten zu wenig Input von außen - das muss man auch ehrlicherweise sagen. Unsere Bank war nicht so gut wie von den ersten drei Mannschaften, die es geschafft haben", stellte er klar.

Auch Michael Köllner fordert Verstärkungen

Auch Michael Köllner äußerte bereits direkt nach dem verpassten Aufstieg den klaren Wunsch nach Verstärkungen für die kommende Saison. "Wir brauchen auf der einen oder anderen Position neue Spieler, um den letzten Schritt zu machen", so der Löwen-Coach, der bislang weiter auf ersten externen Neuzugang warten muss.

Erdmann hingegen wird die neuen 1860-Spieler nicht mehr mitbekommen, sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Wohin es den 30-Jährigen zieht ist allerdings noch unklar.