Von Dubai bis ins Camp Nou: So verbringen die Löwen-Stars ihren Urlaub

Nach der anstrengenden Saison mit unglücklichem Ende steht für die 1860-Stars der wohlverdiente Urlaub an. Die AZ zeigt, wo die TSV-Kicker ihre freien Tage verbringen.

München - Bereits am 19. Juni geht es wieder los: Der TSV 1860 München startet in die Vorbereitung auf die neue Saison 2021/2022. Um beim berüchtigten Laktattest fit zu sein, laden derzeit mehrere Löwen-Spieler ihre Akkus im Urlaub auf. Die AZ zeigt wo sich die Stars fit halten.

Rückkehrer besucht Barcelona-Stadion

Wie die Löwen kürzlich bekanntgaben, wird Leihspieler Merveille Biankadi vom 1. FC Heidenheim auch in der kommenden Saison in München auf Torejagd gehen. Zur Feier des Tages besuchte der gebürtige Münchner das Camp Nou, die Heimstätte des FC Barcelona.

Mittelfeld-Ass Erik Tallig hingegen erholt sich in Venedig, wo er seine freie Zeit zu genießen scheint. "Negative Gedanken sorgen nie für ein glückliches Leben", schrieb er zu seinem Bild.

Winter-Neuzugang Keanu Staude, dessen auslaufender Vertrag ebenfalls vor Kurzem verlängert wurde, hat es weiter weg verschlagen, er verweilt derzeit in Dubai. In einem Strand-Buggy fotografiert er lässig den Sonnenuntergang.

Während andere die Welt umreisen, findet Dennis Dressel zusammen mit seinem Hund in heimischen Regionen seine Ruhe. Einen Kurztrip unternimmt 22-Jährige dann doch, es zog ihn nach Zürich..

Linsbichler sportlich unterwegs

Auch Junglöwe Fabian Greilinger befindet sich in südlichen Gefilden. Zusammen mit seiner Freundin genießt er die Zeit in der Sonne, obwohl er noch mit dick eingepackten Fuß nach seiner Verletzung am Saisonende unterwegs ist.

Nachwuchs-Kicker Tim Linsbichler ist auch im Urlaub sportlich unterwegs, er zeigt sich beim Wandern in seiner österreichischen Heimat