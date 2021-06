Keanu Staude verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim TSV 1860

Auch Winter-Neuzugang Keanu Staude bleibt dem TSV 1860 erhalten. Der 24-jährige Rechtsaußen hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Löwen verlängert.

München – Der Kader des TSV 1860 für die kommende Saison nimmt weiter Formen an! Auch Winter-Neuzugang Keanu Staude hat seinen auslaufenden Vertrag über das Saisonende hinaus bei den Löwen verlängert. Dies gaben die Sechzger am Dienstagvormittag bekannt.

"Wenn Keanu vollumfänglich fit ist und darauf aufbauend in einen gewissen Rhythmus kommt, kann er in der 3. Liga definitiv im Spiel sehr wichtige Impulse setzen", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in der Pressemitteilung zitiert. "Dies hat Keanu in den bisherigen Einsätzen bereits angedeutet, aber auf Grund seiner Corona-Erkrankung und Sehnenverletzung nur bedingt konstant umsetzen können. Da er nun nachweislich vollumfänglich genesen ist, werden wir gemeinsam mit Keanu diesen Weg beschreiten und setzen aus Überzeugung in sein Potential diesen fort."

Staude absolvierte bisher zehn Spiele für den TSV 1860

Staude wechselte im Januar 2021 nach Giesing und bestritt nach überstandener Corona-Infektion in der Rückrunde zehn Partien für 1860. Dabei gelangen ihm ein Treffer und ein Assist. Aufgrund eines Sehnenrisses Mitte April kam der 24-Jährige im Saisonendspurt nicht mehr zum Einsatz.

"Ich weiß das Vertrauen der Verantwortlichen sehr zu schätzen und freue mich auf die kommende Saison. Ich hoffe, dass ich dann auch erleben kann, wie es sich anfühlt vor den fantastischen Sechzger-Fans zu spielen", so der Mittelfeldspieler. Über die Länge der neuen Vertragslaufzeit wurde Stillschweigen vereinbart.