Free-TV-Highlights und Rekordquoten: TSV 1860 ist Fernseh-Meister

Der TSV 1860 zieht wie eh und je: In der abgelaufenen Saison wurde im Schnitt jedes zweite Spiel im Free-TV übertragen - teilweise bescherten die Löwen den übertragenden Sendern Rekordquoten.

Der TSV 1860 begeisterte in der abgelaufenen Saison mit tollem Offensivfußball.

München - Auch wenn es mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga in dieser Saison nichts wurde, beendet der TSV 1860 die Saison mit einem - wenn auch inoffiziellen - Titel: Insgesamt 19 Mal war das Team von Trainer Michael Köllner live im Free-TV zu sehen. Dazu kamen zwei Übertragungen im Internet ohne Abo-Schranke bei "MagentaSport". Damit beendeten die Sechzger die Fernsehtabelle der 3. Liga auf Platz eins.

Alleine 17 Partien der abgelaufenen Saison wurden im Bayerischen Rundfunk gezeigt (zwei Mal Toto-Pokal, 15 Mal Liga). Darüber hinaus wurde das Auswärtsspiel beim FSV Zwickau im "MDR" sowie das Toto-Pokalspiel gegen Türkgücü auf "Sport1" übertragen.

Für den TSV 1860: "MagentaSport" schaltete zwei Mal die Bezahlschranke ab

Abo-Sender "MagentaSport" hatte zudem zwei weitere Schmankerl für die Löwen-Fans zu bieten: Für die beiden Traditionsduelle beim 1. FC Kaiserslautern sowie gegen Dynamo Dresden schaltete der Pay-TV-Anbieter seine Bezahlschranke ab, sodass Fans die Spiele auch ohne Abo streamen konnten. Von keiner anderen Drittliga-Mannschaft wurden so viele Spiele im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt.

Dass an den Löwen noch immer ein enormes Zuschauerinteresse besteht, lässt sich dabei an den Quoten ablesen. Insgesamt sahen 242.000 Zuschauer die Spiele der Sechzger. Der große Showdown beim FC Ingolstadt (1:3) am letzten Spieltag bescherte dem "BR" sogar die Rekord-Einschaltquote von satten 493.000 Zuschauern.