TSV 1860: Trio fällt gegen SC Verl weiter aus - Niklas Lang auf der Kippe

Niklas Lang droht aufgrund seiner Brustverletzung auch am Freitagabend gegen den SC Verl auszufallen. Richard Neudecker kehrt nach der Posse um seine Gelbe Karte zurück in den Kader.

Niklas Lang musste gegen Zwickau mit großen Schmerzen an der Brust ausgewechselt werden.

München - Der TSV 1860 muss im Heimspiel gegen den SC Verl am Freitag (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) womöglich erneut auf Niklas Lang verzichten. Dies teilte Trainer Michael Köllner am Donnerstag mit.

"Er war heute Vormittag im Training dabei, hat aber noch Probleme. Wir müssen sehen, ob es Sinn macht, wenn er dabei ist. Wer auf seine Brust schaut, sieht immer noch die Nachwirkungen des Zwickau-Spiels", sagte Köllner.

Der Innenverteidiger hatte sich in einem Zweikampf beim 3:1-Sieg in Zwickau am Samstag eine enorm schmerzhafte Brustverletzung zugezogen und war schon bei der Partie gegen Kaiserslautern (2:1) zum Zuschauen gezwungen.

Köllner scherzt: Neudecker "hat alles abgesessen, was es abzusitzen gibt"

Sicher fehlen werden die Langzeitverletzten Keanu Staude (Herzmuskelentzündung), Daniel Wein (Fußverletzung) und Marius Willsch (Patellasehnenverletzung).

Spielmacher Richard Neudecker wird hingegen nach der Posse um seine erneute Gelbsperre wieder in den Kader zurückkehren. "Er ist wieder zurück und hat dann endlich für die Saison alles abgesessen hat, was es abzusitzen gibt", scherzte Köllner am Donnerstag.