Kevin Goden: Der Tor-Joker des TSV 1860

Neu-Löwe Kevin Goden schießt den TSV 1860 gegen Lautern zum Sieg - es ist schon sein zweites Jokertor in Folge.

München - Es lief die 85. Spielminute, da legte sich Löwe Erik Tallig den Ball zurecht, fast an der Torauslinie. Der Ex-Chemnitzer zwirbelte den fälligen Freistoß weit in den Strafraum der Lauterer, genau dorthin, wo sich Neuzugang Kevin Goden an den zweiten Pfosten geschlichen hatte. Aus dem Rücken der Roten Teufel lief der 23-Jährige an den Fünfmeterraum, nahm Maß - und traf volley ins Sechzger-Glück. Danach verschwand der Einwechselspieler völlig in einer weiß-blauen Jubeltraube.

Kevin Goden entwickelt sich vom Bankdrücker zum Goalgetter

"Ich freu' mich, wenn ich meine Einsatzminuten bekomme - und der Mannschaft mit einem Tor helfen kann. Von daher: Wenn es so weitergeht, dann natürlich gerne", sagte der Siegtorschütze des TSV 1860 zu seinem goldenen Treffer. Goden, der Goalgetter von der Bank.

Schon beim 3:1 am vergangenen Spieltag beim FSV Zwickau hatte Goden nur kurz nach seiner Einwechslung den Deckel drauf gemacht, wie er erklärte: "Mit dem ersten Kontakt und jetzt mit dem dritten." Diesmal war sein Tor ungleich wichtiger, schließlich besiegelte es den Heimsieg der Sechzger gegen den Tabellen-Zweiten. "Ich werde ihn davon nicht abhalten", sagte Cheftrainer Michael Köllner über wiederholte Joker-Streiche von Goden.

TSV 1860: Kevin Goden war lange vom Pech verfolgt

Köllner hat erneut sein godenes Händchen gezeigt. Pardon, sein goldenes Händchen. Dabei hat Goden eine quälend lange Leidenszeit hinter sich. Auf AZ-Nachfrage sagte Köllner über den Unglücksraben der Löwen, der monatelang immer wieder ausgeknockt wurde: "Er hatte mit Verletzungen zu kämpfen zu Beginn und zwei Corona-Erkrankungen, die ihn richtig getroffen haben mit einem harten Verlauf. Ich bin ich sehr froh, dass er nach und nach zurückkommt und zurückzahlt, was wir uns von ihm versprochen haben."

Und so attestierte der Coach, dass der einstige Köllner-Schützling aus gemeinsamen Cluberer Zeiten ein "wertvoller Spieler" für 1860 sei. Um dies weiter unter Beweis zu stellen, würde Goden gewiss zur Not auch mal von Anfang an spielen...