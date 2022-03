Heimspiel des TSV 1860 gegen SC Verl: Tickets seit Mittwoch im freien Verkauf

Am kommenden Freitag empfängt der TSV 1860 den SC Verl im Grünwalder Stadion. Seit Mittwochmittag können sich auch Fans ohne Dauerkarte um Tickets bemühen.

München - Nur drei Tage nach dem Flutlicht-Highlight gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) geht es für den TSV 1860 in der 3. Liga weiter. Am kommenden Freitag gastiert der SC Verl im Grünwalder Stadion (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Gemäß der aktuell geltenden bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dürfen die Löwen das Stadion zur Hälfte auslasten, insgesamt werden also maximal 7.500 Fans dabei sein. Da die Karten nach dem Vorverkauf an die Dauerkarteninhaber noch nicht vollständig vergriffen waren, hat der Klub am Mittwoch (12 Uhr) den freien Verkauf gestartet.

Gegen SC Verl: 1860-Trainer Köllner hofft auf Fan-Unterstützung

Durch den Sieg gegen Lautern am Dienstag sind die Löwen bis auf fünf Punkte an Relegationsplatz drei herangerückt. Mit einem erneuten Dreier gegen Verl zum Auftakt des 29. Spieltags könnte Sechzig theoretisch bis auf Rang vier springen.

Verl belegt aktuell Tabellenplatz 17, dennoch erwartet Trainer Michael Köllner eine enorm schwere Aufgabe und hofft auf die Unterstützung der Anhänger. "Am Freitag haben wir ein brutal schweres Spiel", so der Oberpfälzer: "Wir brauchen vor allem wieder unsere Fans. Sie dürfen nicht glauben, dass wir von der ersten Minute an Party machen, sondern wir werden da 90 Minuten lang ackern müssen."