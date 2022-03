3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen 1. FC Kaiserslautern - Endstand 2:1

Halbzeit-Fazit: Was für ein packendes Flutlicht-Highlight auf Giesings Höhen! Beide Mannschaften gehen seit Sekunde eins hochintensiv zur Sache und legen ein enormes Tempo vor. Die Löwen erwischten einen äußerst unglücklichen Start, als Salger sich einen bösen Fehlpass leistete und Hiller schon in der 2. Minute zum 1:0 auflegte. Das Team von Michael Köllner ließ sich davon aber nicht beeindrucken und war sofort wieder im Spiel. Der Ausgleich durch Bär, der in der 26. Minute einen Distanzschuss von Biankadi unhaltbar abfälschte, war zwar in der Entstehung glücklich, geht aber völlig in Ordnung!