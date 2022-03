1860-Hauptsponsor "die Bayerische" schnürt Maßnahmenpaket für Ukraine

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat im Westen eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch "die Bayerische", Hauptsponsor des TSV 1860, beteiligt sich und schnürt ein umfassendes Maßnahmenpaket für Betroffene aus der Ukraine.

München - Großes Engagement von 1860-Hauptsponsor "die Bayerische": Als Reaktion auf die schrecklichen Bilder aus der Ukraine, die im Westen für Fassungslosigkeit sorgen, hat der Versicherer nun ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht und ruft gemeinsam mit dem Klub Fans und alle anderen Hilfswilligen auf, sich zu beteiligen.

"Die fürchterlichen Nachrichten und Bilder aus der Ukraine machen uns alle sprachlos! Auch wenn uns bewusst ist, dass wir auf das Kriegsgeschehen vor Ort keinerlei direkten Einfluss nehmen können, ist es uns dennoch wichtig, unserer Solidarität mit den Menschen in der Ukraine Ausdruck zu verleihen – symbolisch aber auch mit konkreten Maßnahmen", heißt es auf der Website des TSV 1860.

"Die Bayerische" startet großen Hilfsfonds und Sachspenden-Aktion

Das Maßnahmenpaket umfasst diverse Aktionen, die von Geld- über Sachspenden bis hin zu einer wohltätigen Laufchallenge, deren Erlös einem eigens eingerichteten Hilfsfonds des Hauptsponsors zu Gute kommt, reichen. "Diesen Hilfsfonds haben die Bayerische und Pangaea Life mit zunächst 50.000 Euro ausgestattet und setzen diesen für konkrete Maßnahmen für die vom Krieg betroffenen Menschen ein", heißt es in der Mitteilung.

1860-Hauptsponsor "die Bayerische" engagiert sich mit einem umfassenden Maßnahmenpaket für die Menschen in der Ukraine. © "die Bayerische"/TSV 1860

Darüber hinaus startet der Sponsor mit den Löwen eine umfassende Sachspenden-Aktion. "Mit dem die Bayerische Wohnmobil sammeln wir ab heute (Dienstag, 1. März, d. Red.) vor der Neuperlacher Hauptverwaltung der Bayerischen, an zentralen Münchner Plätzen und vor den nächsten beiden Heimspielen am Löwen-Trainingsgelände Sachspenden, die wir dann direkt an der Sachspenden-Sammelspende der ukrainischen Gemeinde in München abliefern und die von dort aus täglich mit Lastern ins Krisengebiet gebracht werden", teilt der Klub mit.

Krieg in der Ukraine: "Die Bayerische" bezieht auf Werbebanden Stellung

Beim Heimspiel der Sechzger gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wird "die Bayerische auf den Stadion-Banden des Grünwalder Stadions unmissverständlich in deutscher und ukrainischer Sprache Stellung" beziehen. Einen ausführlichen Überblick über das Maßnahmenpaket und Möglichkeiten, wie Sie selbst einen Beitrag leisten können,

Auch in der Fangemeinde der Sechzger gibt es Solidaritäts-Aktionen. So werden etwa die "Löwenfans gegen Rechts" vor dem Heimspiel gegen den SC Verl am kommenden Freitag ab 16 Uhr wieder am Grünspitz ihr Merchandising verkaufen. Der Erlös daraus soll vollumfänglich an Hilfsorganisationen gehen, die unmittelbar humanitäre Hilfe in der Ukraine leisten.