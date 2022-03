Tor! 1:0 - Merveille Biankadi

Was für ein starkes Tor! Deichmann hat auf der rechten Seite viel zu viel Platz und hebt den Ball butterweich in die Mitte. Am Elfmeterpunkt steht Biankadi völlig frei und hämmert das Leder per Scherenschlag ins lange Ecke - überhaupt keine Chance für den machtlosen Thiede.