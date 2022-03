TSV 1860: Trotz Corona-Lockerungen  gegen Verl nur 7.500 Fans im Grünwalder Stadion

Die Corona-Maßnahmen in Bayern werden gelockert. Damit dürfen bei den Heimspielen des TSV 1860 künftig bis zu 11.250 Zuschauer ins Grünwalder Stadion. Gegen Verl am Freitag bleibt es aber noch bei einer Stadionauslastung von 50 Prozent.

München - Gegen den 1. FC Kaiserslautern peitschten am Dienstagabend 7.500 Fans die Löwen zum 2:1-Erfolg. Demnächst kann der TSV 1860 auf eine noch größere Unterstützung der eigenen Anhänger bauen.

Denn Bayern lockert am Freitag wie geplant die Corona-Regeln. Unter anderem wird die Kapazitätsgrenze bei Sportveranstaltungen von 50 auf 75 Prozent erhöht. Maximal erlaubt bleiben aber weiterhin 25.000 Zuschauer.

11.250 Zuschauer künftig im Grünwalder Stadion erlaubt

Dies gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung bekannt. Somit dürften bei den Löwen künftig 11.250 Zuschauer ins Stadion.

Diesen Freitag im Heimspiel gegen den SC Verl (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) müssen die Löwen aber noch auf den vergrößerten Support verzichten. Die Zeit für eine erfolgreiche Umsetzung des Hygienekonzepts war zu kurz.

Köllner: "Werden einen Hexenkessel brauchen"

"Schade, dass wir nur vor 7.500 Fans spielen dürfen. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir in diesem Spiel eine Auslastung von 75 Prozent gehabt hätten. Das hätte uns schon gut getan, wenn das Stadion noch mehr Gewalt bekommt", erklärte Michael Köllner am Donnerstag auf der Pressekonferenz. "Wir werden einen Hexenkessel in den nächsten Wochen brauchen, dass die Fans uns nach vorne pushen."

Spätestens dann im nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (1.- 4.4.) ...