TSV 1860: Toto-Pokal-Gegner Illertissen – "Löwen, baut uns auf!"

1860 muss am Dienstag im Totopokal-Viertelfinale in Illertissen antreten. "Vielleicht haben die Sechzger eine Maß zu viel auf der Wiesn getrunken," scherzt Sportvorstand Bachthaler – erst 1.000 Tickets weg.

München - Wenn die Löwen auf den Löwen-Besieger-Besieger des Vorjahres treffen: Während der TSV 1860 im Totopokal-Halbfinale 2021/22 die Segel im Halbfinale durch das 3:4 im Elfmeterschießen gegen den TSV Aubstadt streichen mussten, holte der FV Illertissen den bayerischen Landespokal im Finale mit demselben Ergebnis gegen die Aubstädter nach Mittelschwaben.

Am Dienstagabend (18.30 Uhr im AZ-Liveticker) kommt es für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner im Viertelfinale der Spielzeit 2022/23 zum Duell mit dem Titelträger: Illertissen empfängt die Sechzger im heimischen Vöhlin-Stadion zum heißen (Regen-)Tanz.

Köllner: "Wollen die beste bayerische Mannschaft sein"

"Wir sind im Toto-Pokal richtig gut unterwegs und wollen auch in Illertissen gewinnen", sagte Trainer Michael Köllner und ging gleich noch zwei Schritte weiter: Er dachte nicht nur an den möglichen Halbfinaleinzug oder das Finale, sondern schon an den Triumph. "Das Schönste am Ende einer Saison ist es, einen Pokal hochhalten zu können. Wir wollen es auch schaffen, am Ende die beste bayerische Mannschaft zu sein."

Als Zuckerl neben dem Primärziel Aufstieg, versteht sich.

Doch nicht nur der Sieg zählt, die Sechzger wollen auch an allen Ecken und Enden Bayerns Begeisterung hinterlassen: "Egal, wo wir hinfahren: Es sind viele Löwen-Fans dort, da haben wir auch eine Verantwortung gegenüber den Fans, dass wir ein richtig gutes Spiel machen." Markenbotschafter Köllner will schließlich auch dafür sorgen, dass eine neue Generation echter Löwen heranwächst.

Ticketvorverkauf verläuft schleppend

Illertissen seinerseits hatte ebenfalls viel vor mit den Sechzgern, doch beim FVI läuft es derzeit alles andere als rund. Dumm nur, dass selbst auf die sonst so zuverlässige Spezies der Sechzger-Fans kein Verlass ist.

"Es ist toll, dass die Löwen zu uns kommen", sagte Illertissens Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler der AZ, bedauerte aber über das Spiel des Jahres des Regionalligisten: "Wir haben leider erst gut tausend Karten verkauft. Die Sechzger-Anhänger scheinen nicht die größte Lust zu haben, zu uns zu kommen."

Hätte 60 gerne als Aufbaugegner: FVI-Boss Bachthaler (li.). © imago sportfotodienst

Der Klub hatte schon damit gerechnet, 3.000 Tickets zu verkaufen und einen gewissen Geldregen mitzunehmen. Ob die Giesinger lieber auf die Wiesn gehen? Laut Bachthaler hoffe man aber noch auf viele Fans an der Tageskasse.

1860-Gegner Illertissen steckt in der Krise

Kleiner Scherz am Rande: Bachthaler hofft auch darauf, dass der wiedergenesene Kapitän Stefan Lex und Co. nicht ganz ernst machen beim Viertligisten. "Vielleicht haben die Sechzger ja eine Maß zu viel auf der Wiesn getrunken", sagte er mit einem Augenzwinkern an den Gegner gerichtet: "Also, Löwen, ihr dürft uns gerne aufbauen!" Ob ihm 1860 diesen Gefallen tut? Der FV ist zuletzt mit 0:6 gegen die Würzburger Kickers untergegangen und steckt als Tabellen-17. in der Krise.

1860 gegen Illertissen, das gab's übrigens schon mal nach dem Absturz in die Regionalliga. Der TSV siegte damals daheim mit 5:0 (Tore: Doppelpack Sascha Mölders, Timo Gebhart, Kilian Jakob, Christian Köppel) sowie auswärts mit 2:0 (Benjamin Kindsvater, Nico Karger). Damals hieß der Aufbaugegner also Illertissen.