TSV 1860: Testreihe für Quarantäne-Löwen - dürfen die isolierten Sechzger wieder trainieren?

Neben Michael Köllner befinden sich beim TSV 1860 derzeit einige Spieler in Corona-Quarantäne. Zumindest der Trainingsbetrieb könnte demnächst wieder aufgenommen werden.

München - Am Sonntag durfte Michael Köllner nach der Corona-Posse rund um das Spiel in Halle noch nicht an der Seitenlinie mitwirken, das 1:1 seiner Mannschaft verfolgte er aus der Quarantäne in München.

Zudem musste der TSV 1860 auch auf das Quarantäne-Quartett Quirin Moll, Phillipp Steinhart, Yannick Deichmann und Keanu Staude verzichten.

Gorenzel: "Werden akribisch die Dinge einhalten"

Besserung ist nun in Sicht, zumindest teilweise. Wie der TSV 1860 bekannt gab, wurde am Montag bei allen nicht vollständig geimpften Löwen die erste Testserie absolviert. Ist das Ergebnis negativ, kann ab Dienstag die sogenannte "Arbeitsquarantäne" beginnen. Das bedeutet, dass die betroffenen Löwen zumindest wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen können.

Über das Ergebnis der Testungen wollen die Sechzger aber erst auf der kommenden Pressekonferenz vor dem nächsten Ligaspiel gegen den FSV Zwickau (Samstag, 14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) informieren. Erste Anhaltspunkte könnte es jedoch schon am Mittwoch geben, wenn die Löwen nach dem trainingsfreien Dienstag die Vorbereitung auf das Zwickau-Spiel starten. Dann möglicherweise schon mit dem ein oder anderen Quarantäne-Löwen auf dem Trainingsplatz.

"Wir werden in den nächsten Tagen akribisch die Dinge einhalten, die uns sowohl vom DFB als auch vom Münchner Gesundheitsamt vorgegeben werden", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel nach dem Remis in Halle bei "Magenta Sport".

Allerdings darf bei einer Arbeitsquarantäne unter der Auflage täglicher Testungen zwar trainiert werden, eine Teilnahme am Spielbetrieb ist jedoch ausgeschlossen.

Steht Köllner gegen Zwickau an der Seitenlinie?

Zumindest für die Spieler: Denn nach AZ-Informationen geht 1860 davon aus, dass Trainer Köllner am Samstag gegen Zwickau coachen darf. Bereits für das Spiel in Halle hatte der Löwen-Coach eine Ausnahmegenehmigung vom Münchner Gesundheitsamt unter strengsten Hygienevorschriften erhalten, doch die Stadt Halle verweigerte Köllner den Zutritt ins Stadion. "Wir werden uns verbieten, dass sich andere Leute in unsere Causa einmischen", sagte Gorenzel am Sonntag leicht angesäuert.

Gut für die Löwen, dass die Partie gegen Zwickau im Grünwalder Stadion stattfindet, denn dort "entscheidet das Gesundheitsamt München – und niemand anders", so Gorenzel.