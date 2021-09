3. Liga im Ticker zum Nachlesen: Hallescher FC gegen TSV 1860 München live - Endstand 1:1

Tor! 1:1 - Daniel Wein

Tor für TSV 1860 München durch Daniel Wein! Neuer Spielstand: 1:1.

Da ist der Ausgleich für die Löwen! Halle kann eine Hereingabe von der linken Seite nicht richtig klären. Am Ende kommt Wein am Strafraumrand an den Ball und zieht direkt ab. Die Kugel geht noch durch die Beine von Nietfeld und schlägt genau in der linken unteren Ecke ein. Was für ein toller Abschluss des Rückkehrers!