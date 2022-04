TSV 1860: Spitzenreiter in der Tabelle der Fehlentscheidungen – Köllners Appell an die Schiedsrichter

Laut einem Ranking wurde der TSV 1860 in der 3. Liga bislang am häufigsten von Schiedsrichter-Fehlentscheidungen benachteiligt. Michael Köllner hofft nun auf eine objektive Bewertung der Löwen-Spiele im Saisonendspurt.

München – Der TSV 1860 grüßt von Platz eins der Tabelle! Allerdings dürfte der Anblick die Löwen nicht sonderlich erfreuen – denn die Sechzger sind Spitzenreiter in einem von " " veröffentlichten Ranking der Schiedsrichter-Fehlentscheidungen.

Demnach wurde die Elf von Michael Köllner in dieser Spielzeit von allen Drittligateams am häufigsten benachteiligt.

TSV 1860: 15 Mal durch Schiedsrichter-Entscheidungen benachteiligt

"Wir sind den Statistiken zufolge bei Fehlentscheidungen ja nicht gerade begünstigt worden", sagte Michael Köllner in einer Presserunde am Dienstag. 15 Mal wurde 1860 in der laufenden Saison schon benachteiligt und führt damit die Tabelle vor dem 1. FC Kaiserslautern (14 Fehlentscheidungen gegen sich) sowie Eintracht Braunschweig, Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Magdeburg (jeweils 12) an.

"Ich habe auch gesehen, was Babak Rafati über zwei Elfmeterszenen geschrieben hat, die wir hätten bekommen müssen", so der Löwen-Coach. Beim 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken hätte es für die Giesinger laut dem Schiedsrichter-Experten zwei Strafstöße geben müssen, beide Male blieb der Pfiff allerdings aus.

Köllner hofft auf eine objektive Bewertung des TSV 1860

Für Köllner, der erst sein "inneres seelisches Gleichgewicht wiedergefunden" habe, ist dies aber nun abgehakt. Zumal 1860 in dieser Saison auch schon elf Mal von Entscheidungen des Referees profitiert hat und damit in dieser Wertung auf Platz vier liegt – dennoch: "Ich halte es jedenfalls für Schwachsinn, wenn man sagt, dass sich das alles im Laufe einer Saison wieder ausgleicht, denn man muss alles immer in der Dynamik des Spieltages sehen", erklärte der Oberpfälzer weiter und schickte gleich einen Appell an die Schiedsrichter hinterher: "Ich hoffe einfach, dass wir in den nächsten Wochen objektiv bewertet werden."

Köllner wollte dabei besonders auf eine Tatsache aufmerksam machen und sprach sich für eine objektive Bewertung der Löwen-Spiele aus. "Wir wurden ja durch die Einstellung des Spielbetriebs bei Türkgücü begünstigt. Ich hoffe, dass man jetzt nicht irgendwie unterbewusst denkt: 'Das arme Saarbrücken.' Sechzig wurde bevorteilt, dann nehmen wir Ihnen mal wieder Punkte weg." Am Sonntag sind die Löwen beim SC Freiburg II (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gefordert – dann hoffentlich ohne Punkte-Klau...