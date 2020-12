TSV 1860: Mit Ex-Mitbewohner Mike Wunderlich - nächstes Bierchen-Duell für Sascha Mölders

Beim Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln trifft Sascha Mölders in Mike Wunderlich auf einen alten Bekannten. Die beiden Routiniers teilten sich in jungen Jahren eine WG - am Samstag stehen sie auf verschiedenen Seiten.

04. Dezember 2020 - 18:15 Uhr | me bl

Ehemals Teamkollegen - am Samstag Gegner: Sascha Mölders und Mike Wunderlich sind bis heute eng befreundet. © imago images / Eibner