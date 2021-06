TSV 1860: Marius Willsch und Fabian Greilinger fehlen beim Trainingsauftakt

Am Samstag startet der TSV 1860 in die Vorbereitung. Marius Willsch und Fabian Greilinger werden den Auftakt an der Grünwalder Straße allerdings verpassen.

16. Juni 2021 - 15:16 Uhr | AZ