Offensiv-Power aus Lübeck: TSV 1860 steht wohl vor Deichmann-Transfer

Der TSV 1860 steht einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung von Yannick Deichmann. Ein ablösefreier Transfer könnte demnach schon in Kürze vermeldet werden.

München - Während die anderen Vereine in der Dritten Liga ordentlich Geld ausgeben, verhielt sich der TSV 1860 bislang in Sachen Transfers vergleichsweise ruhig.

Bis jetzt! Wie die " " berichten, könnte schon bald ein ehemaliger Offensiv-Star der Lübecker das Löwen-Trikot überstreifen.

Bericht: Deichmann vor Wechsel nach München

Dem Bericht zufolge ist der Wechsel von Deichmann nach München auf der Zielgeraden. Da der Vertrag des Offensivmannes beim Absteiger VfB Lübeck ausläuft, kann Deichmann ablösefrei den Verein wechseln.

Der 26-Jährige war in der abgelaufenen Saison so etwas wie der Lichtblick im Offensiv-Spiel der Lübecker - mit acht Toren und vier Vorlagen war er der beste Scorer seines Teams. In der Mannschaft von Michael Köllner könnte er im Angriff für noch mehr Flexibilität sorgen, die am Saisonende etwas verloren ging.

Wie das Blatt weiter berichtet, waren an Deichmann mit dem FC Schalke 04 sogar Teams aus der zweiten Liga dran, schließlich bekamen jedoch Köllner und Co. den Zuschlag. Eine Einigung stehe demnach kurz bevor, die letzten Details müssen noch geklärt werden. Wird der Transfer zeitnah vermeldet, könnte Deichmann bereits am Samstag beim Laktattest für seinen neuen Arbeitgeber ins Training einsteigen.