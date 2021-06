TSV 1860 München darf Fans beim Trainingsauftakt begrüßen

Am kommenden Wochenende startet der TSV 1860 in die Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei dürfen erstmals seit Monaten wieder Fans an die Grünwalder Straße kommen.

17. Juni 2021 - 21:12 Uhr | AZ

Bald startet wieder der Trainingsbetrieb an der Grünwalder Straße. (Archivbild) © sampics/Augenklick