Laktattest, Trainingslager, Saisonstart: Der Sommer-Fahrplan des TSV 1860

Die Saison 2020/21 ist für den TSV 1860 seit dem vergangenen Wochenende beendet - die Planungen für die kommende Spielzeit stehen aber bereits. Los geht's am 19. Juni mit einem ersten Laktattest, nach fünfwöchiger Vorbereitung steht dann der erste Spieltag an.

München - Auf die Woche Extra-Urlaub hätten die Löwen liebend gerne verzichtet: Nach dem 1:3 beim FC Ingolstadt am vergangenen Samstag und der daher verpassten Relegation geht die Saison 2020/21 doch nicht in die Verlängerung, so verabschiedeten sich die Spieler am Sonntag in die Sommerpause.

Nach einer emotional wie physisch enorm intensiven Saison steht für die Jungs von Michael Köllner nun erst einmal Durchschnaufen an.

TSV 1860 München: Urlaub bis 19. Juni

Bis zum 19. Juni bleibt den Spielern nun Zeit, die Akkus wieder aufzuladen. Dann steht für die Mannschaft mit dem Laktattest der Auftakt für die Saison 2021/22 an. Einen Tag später ist die erste offizielle Trainingseinheit angesetzt.

Gute Nachricht für die Anhänger: Laut Mitteilung des Klubs können abhängig von der Corona-Lage und den dann geltenden Hygiene-Vorschriften womöglich wieder Fans zum Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114 kommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

TSV 1860 reist erneut ins Trainingslager nach Windischgarsten

Die Vorbereitung werden die Löwen überwiegend in München absolvieren, wie in den vergangenen Jahren fährt der Tross lediglich für ein fünftägiges Trainingslager nach Windischgarsten in Oberösterreich. Dieses findet erneut im Hotel Dilly statt und ist vom 1. bis zum 6. Juli terminiert.

Insgesamt bleiben Michael Köllner und seinem Trainerteam fünf Wochen Zeit, um die Mannschaft für das erste Punktspiel in Form zu bringen. Dieses wird am Wochenende zwischen dem 23. und 26. Juli ausgetragen. Gegen wen es für den Tabellenvierten der abgelaufenen Saison zum Auftakt geht, hat der DFB noch nicht bekanntgegeben.

Wie üblich werden die Sechzger auch in diesem Sommer wieder Vorbereitungsspiele absolvieren. Termine und Gegner werden stehen aber noch nicht fest und werden im Vorfeld bekanntgegeben.

Der Sommer-Fahrplan des TSV 1860 im Überblick: