TSV 1860: Magdeburgs Atik fällt aus – springt Bär gegen Havelse auf Platz eins der Torjägerliste?

Magdeburgs Baris Atik, Führender in der Torschützenliste, fällt gegen Braunschweig verletzt aus. Zieht 1860-Stürmer Marcel Bär am Samstag an Atik vorbei?

München – Magdeburgs Baris Atik führt drei Spieltage vor Saisonende die Torjägerliste in der 3. Liga an, einen Treffer weniger auf dem Konto hat derzeit 1860-Torjäger Marcel Bär.

Am Wochenende könnte es also einen Wechsel an der Spitzenposition geben. Denn Atik steht dem bereits feststehenden Meister und Aufsteiger am Freitagabend gegen Eintracht Braunschweig (19 Uhr) nicht zur Verfügung. Der 27-Jährige hat im letzten Spiel einen Schlag aufs Innenband am Sprunggelenk bekommen.

Torschützenliste: Bär springt mit zwei Treffern gegen Havelse auf Platz eins

"Es hat sich Flüssigkeit gebildet, außerdem ist es zu einer leichten Einblutung gekommen. Der Knöchel ist immer noch geschwollen", erklärte Magdeburg-Trainer Christian Titz. "Wer ihn kennt, der weiß, dass er eine außergewöhnlich gute Saison spielt und dass er heiß gewesen wäre, noch mehr Scorerpunkte zu sammeln."

Mit einem Tor am Samstag gegen den TSV Havelse (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) könnte Bär mit Magdeburgs Topscorer gleichziehen, erzielt er wie zuletzt beim 6:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg einen Doppelpack, überholt er Atik.

Atik vs. Bär: Direktes Duell am vorletzten Spieltag?

Wie lange der Magdeburger ausfällt, ist nicht bekannt. Am vorletzten Spieltag könnte es zum direkten Duell beider Rivalen um die Torjägerkanone kommen: Drittliga-Meister Magdeburg empfängt am 37. Spieltag die Löwen in der MDCC-Arena.

"Es ist ein großes Ziel von mir, dass Marcel am Ende Torschützenkönig wird", erklärte 1860-Trainer Michael Köllner am Mittwoch in einer Presserunde. Die Chancen stehen durch Atiks Ausfall jedenfalls gut.