Nächste Saison im Profikader des TSV 1860? Michael Köllner testet Junglöwen

Bei den Profis des TSV 1860 wird in den nächsten Trainingswochen der ein oder andere neue Spieler auftauchen. Aktuell trainieren neben Devin Sür auch U21-Kapitän Valentin Sponer und Junglöwe Michael Glück bei Chefcoach Michael Köllner mit.

München – Die Saison 2021/22 ist auf der Zielgeraden. Noch drei Spieltage sind in der 3. Liga zu absolvieren, der TSV 1860 kämpft um Platz vier, auch eine minimale Restchance auf den Relegationsrang ist noch gegeben.

Doch im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die neue Spielzeit. So wird Michael Köllner in nächsten Wochen den ein oder anderen Junglöwen testen. Aktuell dürfen neben Devin Sür, der bereits seit Dezember vergangenen Jahres immer wieder mal bei den Profis reinschnuppern durfte, auch Valentin Sponer und Michael Glück ihr Können bei der ersten Mannschaft unter Beweis stellen.

Michael Köllner: Michael Glück mit Chancen auf einen Profivertrag

"Ich lasse heute mal Sponer mittrainieren, der es in der U21 gut macht", erklärte der 1860-Coach am Mittwoch in einer Medienrunde. Der 23-jährige Sponer ist derzeit Kapitän von Sechzigs zweiter Mannschaft, die aktuell in der Bayernliga spielt. Im Sommer 2021 kehrte der Rechtsverteidiger, der bereits sämtliche Jugendmannschaften bei den Löwen durchlief, nach Stationen in den USA und Schwabmünchen an die Grünwalder Straße zurück.

Glück, der es in der U19 sowieso "richtig gut macht", ist laut Köllner "sicherlich auch ein Kandidat für uns in der nächsten Saison". Der 18-jährige Österreicher ist gelernter Innenverteidiger und könnte vom bereits feststehenden Abgang von Stephan Salger sowie einem möglichen Wechsel von Niklas Lang profitieren. Glück wechselte 2018 von Wacker Burghausen in die Nachwuchsabteilung der Löwen.