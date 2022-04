Nach Gala beim MSV Duisburg: 1860-Kapitän Stefan Lex im "Team der Woche" bei FIFA

Nach seiner überragenden Leistung im Auswärtsspiel beim MSV Duisburg ist Stefan Lex von allen Seiten mit Lob überhäuft worden. Nun folgt die nächste Ehre für den Kapitän des TSV 1860: Er hat es ins "Team der Woche" der Fußball-Simulation FIFA geschafft.

München - Ein Tor, vier Vorlagen und jede Menge Spielfreude: Stefan Lex lieferte beim 6:0-Schützenfest des TSV 1860 gegen den MSV Duisburg am vergangenen Wochenende eine der besten individuellen Leistungen dieser Drittliga-Saison ab.

Nach Gala gegen Duisburg: Lex mit Lob überhäuft

"Das ist mir in der Jugend oder in der Regionalliga das letzte Mal gelungen", meinte der 1860-Kapitän nach seiner Gala gegen die Zebras. Vom Fachmagazin "kicker" wurde er zum "Spieler des Spieltags" gewählt und schaffte es als einer von insgesamt fünf Löwen in die "Elf des Tages".

Nun folgt die nächste Auszeichnung für Lex: Der Routinier hat es in das aktuelle "Team der Woche" der Fußball-Simulation FIFA geschafft. In diesem stehen wöchentlich Spieler, die in ihren jeweiligen Ligen herausragende Leistungen gezeigt haben. Die jeweiligen Akteure erhalten dann spezielle Karten mit erhöhten Werten und sind aufgrund ihrer begrenzen Anzahl besonders begehrt.

1860-Kapitän Lex ist erst der vierte Drittliga-Spieler im "Team der Woche"

Dass es Drittliga-Spieler in diese Auswahl schaffen, kommt äußerst selten vor. In dieser Saison wurden mit Baris Atik (1. FC Magdeburg), Terrence Boyd (1. FC Kaiserslautern) und Kasim Rabihic (SC Verl) erst drei Spieler aus der 3. Liga ins "Team der Woche" gewählt.

In der aktuellen Mannschaft befindet sich Lex in einer Riege mit so manch klangvollem Namen. So stehen etwa Andrew Robertson (FC Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) oder Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) in der Auswahl, auch Ex-Löwe Kevin Volland (AS Monaco) hat es geschafft.